Umidità, schizzi e variazioni di temperatura possono rappresentare un problema per alcuni materiali. Tuttavia, il parquet può essere una soluzione estetica e accogliente, trasformando il bagno in uno spazio elegante e confortevole. Questa scelta, però, richiede riflessione e attenzione particolare al tipo utilizzato, alla sua installazione e alla sua manutenzione. Analizzando i vantaggi, gli svantaggi e le precauzioni necessarie, è possibile rispondere alla domanda: il parquet in bagno, sì o no?

I vantaggi del parquet nel bagno

Aggiunge un tocco naturale e caldo, ideale per creare uno spazio di relax. Rispetto al freddo delle piastrelle, offre una sensazione piacevole al contatto, soprattutto durante l’inverno. Alcuni tipi, come il teak o il bambù, sono naturalmente resistenti all’umidità, rendendoli adatti all’uso in bagno. Scegliere un parquet trattato contro l’umidità e l’acqua permette di evitare i problemi comuni legati al deterioramento del legno.

Tuttavia, il parquet presenta anche alcune limitazioni, in particolare in ambienti esposti all’acqua. L’umidità può causare deformazioni o rigonfiamenti del legno se non adeguatamente protetto. Inoltre, la manutenzione è più impegnativa: è necessario asciugare immediatamente le gocce d’acqua ed evitare accumuli. Nonostante i trattamenti, il rischio di usura prematura è una realtà per molti tipi di parquet.

Le precauzioni per un’installazione di successo

Per integrare il parquet in un bagno, è fondamentale seguire determinate precauzioni. È consigliabile optare per un tipo massiccio in legni esotici, come il bambù o il teak, noti per la loro resistenza naturale all’umidità. Inoltre, l’applicazione di trattamenti idrorepellenti e l’utilizzo di giunti specifici garantiscono una protezione efficace.

In sintesi, scegliere il parquet per il bagno richiede un’analisi approfondita dei vantaggi e dei vincoli. Può essere un’opzione interessante per gli amanti del design caldo, a condizione di scegliere il prodotto giusto e rispettare alcune regole di manutenzione.

