Fino a un po’ di anni fa, le mensole in legno o metallo erano usate soprattutto nei garage o in cantina. Oggi il pannello di legno è un complemento di design immancabile in una casa creativa. Oltre a stare bene nell’ingresso, per riporre borse e cappelli, in cucina, per gli utensili, o in bagno, lo si può utilizzare per creare un angolo di studio bene organizzato.

Bastano pochi materiali

Creare un pannello di legno fai-da-te ti permette di risparmiare denaro e, nello stesso tempo, realizzare un pezzo unico che si adatta perfettamente alle tue esigenze. I materiali necessari sono pochi: bastano una tavola di legno compensato delle dimensioni necessarie all’uso che devi farne, la carta vetrata a grana media e fine e una vernice per il legno. Ovviamente, se non li hai, saranno necessari pennelli o rulli per pittura. Infine, per fissare la mensola, avrai bisogno di un trapano, viti e ganci decorativi.

Prepara la tavola di legno

Il primo passo è prendere le misure dell’angolo dove vuoi realizzare il pannello di legno, in modo da poter acquistare o trovare o ritagliare una tavola di compensato delle dimensioni adatte al tuo spazio. Elimina eventuali imperfezioni sulla superficie del legno utilizzando la carta vetrata a grana fine, quindi rimuovi la polvere che si è creata con un panno umido.

Vernicia il tuo pannello di legno

Una volta ottenuta una superficie liscia, puoi dipingere il tuo pannello di legno. Mescola la vernice e applicala con un pennello o con un rullo in strati sottili e uniformi, avendo l’accortezza di lasciare asciugare completamente tra una mano e l’altra. Per completare il lavoro puoi aggiungere o creare dettagli decorativi come motivi geometrici o disegni.

Monta il tuo pannello di legno

Ora che hai realizzato il pannello, non devi fare altro che montarlo sulla parete. Utilizza un trapano per fare i fori necessari e fissare ganci e mensole con viti. Assicurati che siano ben saldi per sostenere il peso degli oggetti. Puoi aggiungere ganci per appendere utensili da lavoro, mensole per libri e materiali di cancelleria, oltre a contenitori per piccoli oggetti.

