Il tappeto in camera da letto non è solo un elemento decorativo: trasforma l’atmosfera, definisce lo spazio e aggiunge comfort e calore. Ma una domanda si pone spesso: va posizionato sotto il letto o accanto? Questa scelta, tutt’altro che banale, influisce sulla percezione dell’ambiente, sull’equilibrio visivo e sulla funzionalità. Un tappeto ben collocato può ampliare lo spazio, creare una zona relax ben definita o semplicemente offrire una piacevole sensazione sotto i piedi al risveglio. Al contrario, una posizione sbagliata può compromettere l’armonia dell’arredamento o ostacolare il passaggio. Tra estetica, praticità e sicurezza, entrano in gioco diversi fattori. Gli interior designer sottolineano l’importanza delle dimensioni del tappeto, della disposizione dei mobili e della configurazione della stanza. Esploriamo vantaggi e limiti delle due opzioni per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Tappeto sotto il letto: eleganza e unità visiva

Posizionare il tappeto sotto il letto è una soluzione molto apprezzata per creare un ambiente armonioso e raffinato. Questa disposizione consente di unificare gli elementi della stanza, incorniciando letto e comodini in un’unica zona tessile. È consigliabile che il tappeto sporga almeno 60-80 cm su ogni lato del letto per evitare squilibri visivi e garantire il massimo comfort. Questa configurazione è ideale nelle camere spaziose, dove il tappeto può estendersi generosamente senza ostacolare il passaggio. Inoltre, contribuisce a ridurre i rumori dei passi e aggiunge uno strato di isolamento termico. Tuttavia, è importante assicurarsi che non ostacoli l’apertura di porte o cassetti e che sia ben fissato per evitare scivolamenti.

Accanto al letto: versatilità e praticità

Per camere più piccole o arredamenti flessibili, posizionare il tappeto accanto al letto è un’alternativa intelligente. Questa soluzione permette di godere del comfort che fornisce senza occupare lo spazio centrale. Due piccoli tappeti ai lati del letto possono bastare per creare un’atmosfera accogliente e facilitare l’accesso. È una scelta pratica per chi ama cambiare spesso la decorazione o spostare i mobili. Offre grande libertà nello stile e nella forma del tappeto: rotondo, rettangolare, a pelo lungo o corto. Tuttavia, questa opzione può frammentare visivamente lo spazio se non è ben studiata. È quindi essenziale scegliere tappeti coordinati con il resto dell’arredamento e posizionarli con precisione per evitare un effetto disordinato.

Adattare la posizione alla configurazione della stanza

La scelta tra sotto o accanto al letto dipende anche dalla configurazione della camera. In una stanza ampia, il tappeto sotto il letto crea un effetto cocoon e valorizza l’arredamento. In una camera stretta o con vincoli (porte, mobili fissi), il tappeto accanto al letto può essere più funzionale. È opportuno prevedere sempre una sporgenza sufficiente attorno al letto per evitare che il tappeto sembri troppo piccolo o mal posizionato. È inoltre utile ruotare il tappeto a ogni cambio di stagione per evitare usura e scolorimento. Infine, qualunque sia la disposizione scelta, il tappeto deve integrarsi armoniosamente con la palette cromatica e lo stile della stanza. Blu per il relax, beige per la morbidezza o motivi marini per un tocco originale: così diventa un vero protagonista del benessere.

