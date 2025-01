Realizzare un tappeto con la tecnica del crochet? Un’idea decor per rendere la casa ancora più originale e vicina ai tuoi gusti. Il progetto richiede impegno e attenzione ai dettagli, ma il risultato finale sarà impagabile: un pezzo unico fatto con le tue mani! Ecco una guida dettagliata sui materiali necessari e i procedimenti da seguire…

Prima di iniziare

Procurati tutto il materiale necessario per iniziare il tuo tappeto con la tecnica del crochet. Ti serviranno:

Filato : puoi utilizzare filati di cotone, lana o acrilico, a seconda delle tue preferenze. L’importante è che siano di buona qualità e resistenti

Ago da lana

Metro a nastro

Come procedere

Decidi dimensioni e forma del tappeto (rettangolare, rotondo o di forma irregolare). Scegli il motivo di crochet che ti piace, semplice come il punto basso o il punto alto, oppure più complesso come il granny square o il punto a conchiglia.

Avvia una catenella di base della lunghezza desiderata per il tappeto. Se stai realizzando un tappeto rotondo, inizia con un anello magico. Lavora il primo giro seguendo il motivo scelto. Assicurati di mantenere una tensione uniforme per evitare che il tappeto si deformi.

Continua quindi a lavorare seguendo il motivo che hai scelto, aumentando o diminuendo i punti secondo necessità per mantenere la forma desiderata. Se stai realizzando un tappeto rotondo, aumenta i punti in modo uniforme per evitare che il tappeto si arricci, mentre per un tappeto rettangolare lavora avanti e indietro in righe fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Una volta raggiunta, chiudi il lavoro e taglia il filato, lasciando una coda di circa 15 cm. Usa l’ago da lana per nascondere le estremità del filato all’interno del lavoro.

Se desideri puoi aggiungere una bordura al tappeto per un tocco finale. Lavora un giro di punti bassi o un motivo decorativo lungo i bordi del tappeto.

Il consiglio

Se sei alle prime armi con l’uncinetto conviene fare un po’ di pratica su un campione di filato prima di iniziare il progetto.

