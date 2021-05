O rganizzare la cucina e il soggiorno in un ambiente unico potrebbe essere un compito arduo: scopriamo insieme qualche trucco per realizzare un arredo perfetto!

L’open space è diventato parte della nostra vita quotidiana. È quindi indispensabile pensare attentamente a un arredo cucina e soggiorno che possa essere armonioso per stare in un unico ambiente.

Questi spazi dovrebbero, quindi, essere progettati al meglio per trarre il massimo vantaggio dagli ambienti e dalla sua funzione. Per questo, dovrai introdurre decorazioni e usare uno stile intelligente per mantenere le aree separate ma senza soluzione di continuità.

Tutto quello che può sembrarti complicato, diventerà semplice attraverso i nostri consigli (con qualche trucchetto) per sfruttare al meglio il tuo open space senza spendere una fortuna e per sorprendere la famiglia e gli amici!

Differenzia il colore delle pareti

L’open space richiede personalità. Questa è la tua area relax, quella dove mangi ma anche quella dove – talvolta – può capitarti di lavorare. Suddividi ogni ambiente con un colore diverso, cercando una tonalità che sia adeguata alle diverse funzioni. Dai importanza al divano con una parete studiata appositamente, anche puntando su un colore molto scuro.

Sfrutta i giochi di colore per ampliare le dimensioni ma prova anche a differenziare gli spazi utilizzando trame diverse. Abbina lo stile dei mobili, che devono distinguere nettamente le aree abitative già a colpo d’occhio.

Scegli delle tonalità che siano coerenti tra di loro e preferisci i colori neutri. Sono più facili da abbinare e ampliano lo spazio visuale del tuo open space. Osa sulle pareti opposte, come quelle che sono posizionate di fronte alle porte. In questo caso, puoi spingerti oltre anche con i colori più carichi.

Crea un’illusione ottica

Lo stratagemma più diffuso è quello di applicare una carta da parati che sia quella caratteristica del trompe l’oeil. Osa con una parte che ricorda un paesaggio o una foresta, oppure che richiami il verde del giardino. Usa il velluto verde e scegli qualche pianta da appartamento che sia facile da curare e che non patisca troppo all’interno dell’appartamento.

Dividi lo spazio

Separa le diverse aree con una colonna centrale o con una parte divisoria. All’interno di questa, inserisci delle nicchie che possono fornire uno spazio ulteriore. Per le finiture, scegli una tonalità sul noce. In questo modo, aggiungerai anche un tocco decorativo all’arredamento del soggiorno. Ricorda che la scelta dell’open space è vincente anche se abiti in una struttura d’epoca. Lo spazio aperto migliora la luminosità, in particolare nelle case a schiera e nelle terrazze.

Gioca con le forme

Utilizza le linee forti, così da definire al meglio il tuo spazio. Prova a anche a variare la pavimentazione per dare maggiore carattere e utilizza un tappeto per la zona giorno. Scegli bene la fantasia, per dare un tocco semplice ma d’effetto al tuo arredo soggiorno e cucina.

Metti in risalto la forma del soffitto, che non è sempre orizzontale, sfruttando la soluzione del soppalco. Puoi sceglierlo di adibirlo a ufficio o puoi arredare una camera da letto. Sfrutta al massimo l’andamento del soffitto per dare armonia al tuo ambiente.

Cura le luci

Presta molta attenzione all’illuminazione di ogni ambiente. Sfrutta al massimo la luce naturale per mantenere la vivacità delle stanze. Questo può anche aiutarti ad ampliare visivamente lo spazio. Usa le porte scorrevoli per accedere al balcone, per creare una soluzione di continuità con l’esterno.

Posiziona le luci sul soffitto e cerca di illuminare anche gli angoli. Più la stanza sarà luminosa più sembrerà ampia. Scegli, inoltre, un effetto diverso per ogni spazio abitativo. Con questo stratagemma, potrai facilmente dividere le superfici e creare un’atmosfera accogliente. Utilizza anche lampade free standing che puoi spostare all’occorrenza e a seconda delle luci che variano con le stagioni.

Scegli un arredo intelligente

Per trarre il meglio dall’open space, devi fare molta attenzione alla collocazione dei mobili. Il vantaggio di uno spazio aperto è anche legato all’abitabilità, che consente di condividere lo spazio con tutti. Se hai accesso diretto in giardino, tutti possono spostarsi liberamente per prendere una boccata d’aria o per riunirsi nel patio.

Scegli delle porte da terra a cielo, per non avere interruzioni con lo spazio esterno. Per potenziare l’effetto, abbina la pavimentazione interna con quella del balcone e agisci nello stesso modo per la scelta dei mobili. Arreda con un divano a L, che ti aiuterà a definire l’area del salotto. Inoltre, avrai a disposizione più sedute per accogliere gli ospiti.

Conclusioni

La soluzione open space è adatta agli ambienti più piccoli per dare l’illusione di uno spazio più ampio. I colori sono fondamentali ma anche la scelta corretta dei mobili, che devono avere delle tonalità neutre, possibilmente abbinate a quelle delle pareti.

Sfrutta anche gli angoli, soprattutto quelli ciechi, creando dei punti d’interesse che possano anche fungere da contenitori per recuperare spazio prezioso. Sfrutta tutto quello che hai a disposizione, fino al soffitto. Prova anche ad aprire un ulteriore spazio in alto attraverso un lucernario che darà un tocco in più all’arredo.