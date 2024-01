A volte non riusciamo ad usare le scarpe che ci piacciono perchè stringono troppo il piede, scopriamo come rimediare!

Fare shopping risulta essere un’attività assai divertente ed acquistare delle scarpe in saldo addirittura gratificante. Tuttavia può capitare, specie se spinti dalla foga del momento, di acquistare delle scarpe che inizialmente sembrano comodissime, mentre in un secondo momento stringono troppo il piede. A questo punto, il rischio è quello di aver effettuato una spesa inutile e di dover riporre per sempre in un armadio le scarpe appena acquistate, per evitarci vesciche e sofferenze inutili. In questo articolo vediamo come è possibile allargare un paio di scarpe ed adattarle ai piedi.

Usare una forma per allargare le scarpe

Il primo sistema per allargare un paio di scarpe consiste nel procurarsi una forma allarga scarpe. Si tratta di un attrezzo facilmente reperibile presso negozi specializzati, anche online.

A differenza dei forma scarpe o tendi scarpe semplici, monopezzo, in legno, plastica o materiale espanso con molle, che servono a mantenere le scarpe in forma quando si ripongono nella scarpiera, la forma allarga scarpe è un attrezzo che può essere in legno o ferro, dal funzionamento simile ai macchinari che i calzolai utilizzano per allungare, allargare, dar forma alle scarpe.

La forma va inserita nelle scarpe ed è provvista di maniglia che consente di allargare progressivamente le calzature, anche con l’aiuto di apposite formine, solitamente fornite con l’attrezzo. La spesa è contenuta ed il risultato può essere soddisfacente.

Usare uno spray allarga scarpe

Un altro prodotto che si può facilmente trovare in commercio è il cosiddetto “spray allarga scarpe”.

Si tratta però di un rimedio adatto solo a calzature in pelle, cuoio, nabuk e camoscio.

Consiste in una bomboletta, contenente un liquido schiumoso che, spruzzato tanto all’interno quanto all’esterno della scarpa, la rende più elastica. Dopo averlo applicato, bisogna lasciare asciugare qualche minuto, meglio se inserendo nella scarpa anche il forma scarpe. Il prodotto, specie se usato più volte, tanto dentro come fuori, dilata ed ammorbidisce, senza lasciare antiestetici aloni.

Per nabuk e camoscio, alcuni prodotti consigliano l’uso solo all’esterno, per evitare eventuali macchie. Seguite comunque attentamente le istruzioni riportate sulla confezione dello spray che acquistate.

Metodi fai-da-te per allargare le scarpe

I metodi casalinghi o fai-da-te risultano meno efficaci ma potrebbero essere d’aiuto, se il problema non è molto grave. I più comuni sono: uso del phon e congelamento.

Partiamo dal primo. Riscaldate ben bene le calzature con l’asciugacapelli, all’interno e all’esterno, giusto prima di indossarle. La scarpa, una volta ammorbidita dal calore, si adatterà meglio alla forma del piede e risulterà più comoda. Indossatele per una breve passeggiata e verificatene la comodità.

Quanto al metodo congelamento, basta inserire un sacchetto di plastica nelle scarpe, riempirlo d’acqua, chiuderlo, chiudere a loro volta le scarpe in una busta e riporle qualche ora nel congelatore. L’acqua congelandosi si espande, di conseguenza dovrebbe allargare le scarpe, specie quelle in tessuto leggero. Estraetele dal freezer, prelevate i sacchetti d’acqua congelata ed indossatele. Probabilmente un pochino si sono allargate. Infine si può provare bagnando i fogli di giornale: infilateli poi nella scarpa proprio nel punto dove stringe troppo. Asciugandosi la carta di giornale si gonfierà grazie all’umidità allargando la scarpa.

Ovviamente, se questi metodi non funzionano, potete sempre rivolgervi ad un calzolaio, che saprà come intervenire in maniera professionale.