I metodi più facili e pratici per rendere comode le sneakers e le scarpe in pelle o in camoscio, dai mocassini alle décolleté

Per allargare le scarpe quando sono troppo strette, magari perché appena comprate, basta seguire alcuni semplici trucchi fai da te. Sicuramente ricorrere al calzolaio, soprattutto per i modelli più delicati, è la soluzione più sicura, ma ci sono anche dei metodi casalinghi che funzionano molto bene.

Come allargare le scarpe di camoscio

Per le scarpe o gli stivali di camoscio il metodo migliore è il phon. Il calore infatti ammorbidisce la pelle, soprattutto quella scamosciata e permette di farla cedere. Indossa quindi la scarpa con un paio di calzini grossi, in modo da creare spessore, e utilizza il phon almeno un paio di volte.

Le scarpe di vernice e décolleté

Per le décolleté o le scarpe in vernice, tipo i mocassini, si possono utilizzare anche dei fogli di giornale. Basta appallottolare la carta e immergerla prima nell’acqua fredda, in modo da fissare l’inchiostro ed evitare che macchi, e poi nell’alcol, che aiuta invece ad allargare la pelle. Inserisci poi il giornale e lascia in posa qualche ora perché agisca. Attenzione a non utilizzare questo metodo con tessuti scamosciati o in suede, che potrebbero macchiarsi più facilmente.

Come allargare le scarpe da ginnastica

Anche le sneakers possono essere ostiche da indossare, soprattutto se nuove. Quelle in tela sono ancora più dolorose, perché possono creare vesciche e calli, così per far cedere il tessuto, che si sa essere più compatto, utilizza il metodo del ghiaccio. Basta riempire a metà un sacchetto da freezer con acqua, inserirlo nella scarpa e mettere tutto nel congelatore per qualche ora. L’acqua congelandosi si allarga e amplierà così anche la scarpa.

Spray allarga scarpe

Puoi ricorrere infine a degli appositi spray allarga-scarpe, ovvero dei prodotti ad hoc da acquistare nei negozi specializzati. Una volta acquistato, spruzzalo sulla scarpa stretta e indossala un po’ di volte o inseriscila in un’apposita forma allargascarpe, come quella che trovi dal calzolaio.

Se vuoi ottenere una soluzione in modo casalingo, invece, prepara una soluzione con acqua e alcol in parti uguali e applicala appunto sulla parte più stretta della calzatura che vuoi rendere più comoda.