Come costruire un tiragraffi per gatti

I gatti, si sa, hanno l’abitudine di graffiare. Per evitare che distruggano divani, tende, materassi e quant’altro è importante abituarli a usare il tiragraffi.

I gatti sono animali estremamente dolci con gli umani e territoriali nei confronti della casa. Spesso molti gatti danneggiano vari mobili e soprammobili per affilare le ridurre la lunghezza delle unghie. Per questo motivo è di vitale importanza che i gatti abbiano, oltre la loro cuccia, il cibo e l’acqua sempre fresca, un tiragraffi. Utilizzando il tiragraffi potranno giocare e divertirsi senza rovinare la vostra casa. Pertanto, in questa guida, vediamo come costruire un tiragraffi con i materiali che avete in casa.

Come costruire un tiragraffi fatto in casa

I gatti, si sa, hanno l’abitudine di graffiare. Per evitare che distruggano divani, tende, materassi e quant’altro è importante abituarli a usare il tiragraffi. Se volete costruirne uno fai da te, ecco tutto quello che vi serve sapere. Vi illustriamo alcuni procedimenti adatti per costruire dei tiragraffi per i vostri gatti utilizzando i materiali che avete in casa.

Come costruire un tiragraffi con una cassetta della frutta

Il primo materiale che potete utilizzare per costruire un tiragraffi per il vostro gatto è una semplice cassetta della frutta. Ecco come.

Occorrente

1 cassetta della frutta,

vernice atossica e pennello,

cartone di recupero,

cutter,

nastro adesivo per pacchi.

Eliminare le schegge

Innanzitutto munitevi di una semplice cassetta di legno della frutta; potete chiederla al fruttivendolo o agli addetti di un supermercato. Con un seghetto per legnami, eliminate gli eventuali listelli verticali alti che solitamente si trovano ai quattro angoli, quindi carteggiatela velocemente per eliminare possibili schegge e con un pennello dipingetela con una vernice atossica colorata per rendere più grazioso ed elegante il vostro tiragraffi fai da te. Fatela asciugare per circa un paio d’ore e stendete una seconda mano di vernice per rendere il colore più uniforme. Lasciate che anche la seconda mano si asciughi completamente.

Procurarsi il cartone

Procuratevi diversi scatoloni, preferibilmente quelli con il rivestimento all’interno a forma ondulata perché sono i più resistenti e duraturi nel tempo. Aprite completamente gli scatoloni e prendete le misure dell’interno della cassetta, sia in lunghezza che in altezza, quindi sul cartone ben teso segnate con una penna delle linee dritte lungo le quali dovrete effettuare il taglio, aiutandovi con un righello. Dovete ottenere tanti rettangoli lunghi come la cassa della frutta che avete dipingo e di uguale altezza. Tagliate dunque numerose sagome con un cutter, da sistemare poi una accanto all’altra, ammassandole di taglio.

Formare una ‘mattonella’

Formate una fitta ‘mattonella’ da tenere ben ferma in alto e in basso con una doppia striscia di nastro adesivo per pacchi. Se non volete utilizzare il nastro adesivo potrete ovviamente incollare tutti i cartoni tra loro utilizzando della colla vinilica. Infilate il cartone nella cassetta in legno e se dovesse leggermente muoversi, bloccate il cartone inserendo ancora qualche pezzo ai lati, sino a quando la struttura non risulterà solida e resistente. Il vostro micio troverà in breve tempo il suo nuovo e invitante tiragraffi e quando la mattonella dovrà essere sostituita, potrete nuovamente sfruttare altro cartone di recupero per crearne una nuova.

Come costruire un tiragraffi con il cartone

Avrete notato che, non appena lasciate in giro per casa una scatola, il vostro gatto ne è immediatamente attratto? Lo sarà anche da questo fantastico tiragraffi fatto in casa con il cartone.

Occorrente

Scatole di cartone

Forbici

Taglierina

Nastro adesivo

Colla a caldo

Foglio di gomma EVA

Smembrare le scatole

Per prima cosa dovrete smembrare le scatole di cartone. Per creare un tiragraffi piccolo per un gatto ne bastano tre. Misurate il cartone e tagliatelo in strisce larghe 7 cm. Poi arrotolate le strisce stringendole il più possibile. Alla fine di ogni striscia rivestite con il nastro, attaccate un’altra striscia dove finiva la precedente e continuate ad arrotolare. Tenete a mente che il tiragraffi per gatti dovrà avere un diametro di almeno 20 cm. Mentre arrotolate, nastrate anche il fondo del tiragraffi per il gatto.

Ritagliare la base

Se alcune strisce sono più larghe di altre, usa una taglierina e accorciate i bordi perché l’altezza del tiragraffi dovrà essere la stessa. A questo punto mettete il tiragraffi su un foglio di gomma EVA o su un altro pezzo di cartone e segnate la forma. Ritagliate la base e incollatela sul fondo del tiragraffi per gatti usando della colla a caldo.

Mettere l’erba gatta

Vi manca solo un ultimo passaggio: mettete dell’erba gatta sul tiragraffi per invogliare il gatto a usarlo (ne ama l’odore!). Et voilà, il gioco è fatto! Non vi resta che sorridere mentre lo guardate giocare con il tiragraffi di cartone.

Come costruire un tiragraffi con un rotolo di carta da cucina

Avete mai pensato che è possibile trasformare un rotolo di carta da cucina in un tiragraffi apposito, rendendo felici sia voi che il vostro amico a quattro zampe? Nella seguente guida, passo dopo passo, vedremo come procedere.

Allungare la colla con dell’acqua

Come prima cosa conservate il cartone di forma cilindrica intorno al quale la carta era avvolta. A parte prendete la colla vinilica e mettetene una quantità media all’interno di una piccola ciotola dal diametro di qualche centimetro. Successivamente sarà fondamentale allungare con dell’acqua la colla, fino ad ottenere una mistura che contenga la stessa quantità di acqua e colla. Procuratevi quindi dei vecchi giornali e tagliateli a striscioline lunghe non più di venti centimetri e larghe massimo quattro o cinque centimetri. Servendovi di un pennello bagnate il rotolo di cartone con la mistura di acqua e colla precedentemente preparata, per poi incollare le strisce di giornale.

Avvolgere lo spago uniformemente

Attendete circa sei ore per far asciugare il tutto, in maniera tale che le strisce di giornale siano definitivamente fissate al rotolo. L’operazione andrà ripetuta almeno altre due volte, così da ottenere una quantità di carta idonea a far divertire il vostro gatto e un tubo più resistente e duro. A questo punto prendete la colla a caldo e iniziate ad avvolgere il tubo di cartone con lo spago, fino a coprirlo completamente. Questa operazione è la più delicata e richiede pertanto particolare attenzione. L’importante sarà avvolgere lo spago in modo uniforme fino a formare tanti cerchi attorno al cartone.

Fasciare la base in compensato

Con la colla a caldo fasciate anche la base in compensato, assicurandovi di lasciare libero lo spazio dove andrà incollato il tubo di cartone. Ultimato con lo spago, sarà possibile incollare, sempre con la colla a caldo, un filo di spago al tubo. Ovviamente lo spago dovrà essere attaccato all’estremità superiore del tubo di cartone, per permettere al gatto di giocare liberamente. Per i più volenterosi, lo stesso procedimento potrà essere svolto utilizzando, al posto dei fogli di giornali, della stoffa. A questo punto il gioco è fatto: il vostro bellissimo tiragraffi è così ultimato.

Come riparare il tiragraffi

Il gatto ha distrutto il tiragraffi e avete necessità di sostituirlo? Se non volete spendere soldi per comprarne un altro, potete facilmente ripararlo. Ecco come farlo in modo veloce e con pochi materiali.

Occorrente

coltello multiuso

corda in sisal

colla a caldo

pistola per colla a caldo

guanti da lavoro

Tagliare la corda

Per prima cosa, tagliate una parte della corda del tiragraffi in alto con un coltello. Prendete il pezzo che avete tagliato e iniziate a srotolarlo. Usate dei guanti nel fare questa operazione per evitare di graffiarti. Se la parte in basso della corda è ancora in buone condizioni fermatevi a metà. Tagliate la corda col coltello e incollate l’estremità tagliata sul tiragraffi con della colla a caldo.

Incollare la nuova corda

Prendete la nuova corda in sisal e incollatene un’estremità al tiragraffi dove finisce la corda che già avevate. Iniziate ad arrotolare la nuova corda attorno al tiragraffi. Dopo qualche giro, applicate della colla a caldo sul tiragraffi e poi tornate ad arrotolare la corda. Quando siete in cima, tagliate la corda in eccesso e applicate nuovamente della colla a caldo sul tiragraffi per tenere ferma l’estremità della corda. Il tiragraffi è pronto e il gatto può tornare subito a giocarci!

Dove mettere il tiragraffi

Graffiare, per un gatto, è azione davvero fondamentale. E non solo per affilarsi le unghie, ma anche per delimitare il territorio e per stabilire nei confronti dell’ambiente circostante, una sorta di intesa di tipo olfattivo. Ecco perché collocare un tiragraffi all’interno della propria abitazione, quando si possiede un gatto, è divenuto ormai un bisogno imprescindibile. Un po’ di imbarazzo sorge nel momento in cui diventa necessario pensare a dove collocarlo. In questa guida vogliamo fornirvi alcune utili informazioni su dove mettere il tiragraffi per il gatto.

Vicino alle poltrone

Uno dei luoghi più adatti dove collocare il tiragraffi è vicino alle poltrone. In una zona, cioè, in cui il gatto staziona spesso, soprattutto quando desidera fare un pisolino. Molti felini, non a caso, eleggono proprio una poltrona di casa come propria dimora per fare sogni d’oro. E allora, onde evitare che la poltrona stessa venga graffiata dall’animale, posizionare lì vicino il tiragraffi può davvero essere la soluzione più intelligente.

Vicino ai divani

Un po’ per lo stesso motivo, il tiragraffi può esser collocato accanto ad un divano. Questa posizione “strategica” impedirà al gatto di graffiare il vostro arredamento, perché l’animale rivolgerà le proprie attenzioni solo al tiragraffi, senza più essere attratto dalla morbidezza del vostro divano nuovo. Ricordatevi di educare il gatto ad utilizzarlo nel giusto modo, dandogli delle ricompense in cibo quando effettua l’azione corretta di grattarsi le unghie sull’apposito oggetto.

Sulle vie d’uscita

Una buona idea può anche essere quella di mettere il tiragraffi in prossimità delle principali vie d’uscita dell’appartamento: porte interne o esterne, ma anche finestre che affacciano sul giardino o sul balcone di casa. Prima di uscire a farsi una bella “passeggiata”, il gatto sarà davvero lieto di affilare le sue unghie in un modo così semplice e veloce!

Nei pressi del cibo

Alcuni felini hanno la caratteristica abitudine di grattarsi le unghie prima di ricevere il cibo. Anzi, molto spesso sono soliti svolgere questa operazione per attirare l’attenzione del padrone nella richiesta di cibo. Collocare il tiragraffi in prossimità del luogo nel quale il gatto mangia, può davvero essere, quindi, la soluzione più intelligente. Ogni qual volta l’animale avrà fame, agirà sul tiragraffi, come in una sorta di riflesso condizionato.

Accanto ai mobili

Il vostro gatto graffia sistematicamente alcuni mobili della casa, soprattutto quelli in legno? Ciò accade forse perché non gli avete messo a disposizione un vero tiragraffi per affilare i suoi… artigli! Per evitare che il vostro mobilio nuovo sia oggetto delle “attenzioni particolari” del vostro micio, sistemate un bel tiragraffi accanto al mobile più prezioso della casa. Ricordatevi che il tiragraffi accanto al mobile dovrà essere abbastanza alto e sufficientemente stabile, in modo da non cadere ad ogni urto da parte del gatto.