Come costruire una mangiatoia per gli uccellini

S apete come realizzare una mangiatoria per gli uccellini fai da te? Vi basteranno una bottiglia di plastica e pochi materiali aggiuntivi per riuscirci. Seguite il procedimento.

Cosa vi serve

Procedimento VEDI ANCHE Come costruire una cuccia per il tuo cane da esterno Cosa vi serve Una bottiglia di plastica

Uno stecchino per grigliate

Un tappo per vasetti delle conserve

Corda o spago utilizzato in cucina

Forbici

Colla

Pennarello Procedimento Per prima cosa, prendete un cartoncino e disegnate la sagoma di una finestrella. Fatto questo, appoggiatela alla bottiglia, tracciatene i contorni con un pennarello e ritagliate la plastica della forma disegnata con una forbice. Ora tagliate il collo della bottiglia, tenendo presente la misura del tappo da inserire in modo tale che si incastri bene. Poi decorate i bordi della finestrella. A questo punto, inserite nel tappo un po’ di spago così da realizzare la corda che vi servirà per appendere la mangiatoia. Vi mancano gli ultimi passaggi. Incastrate bene il tappo, inserite lo stecchino nella bottiglia e un parapioggia ricavato dal collo della bottiglia. Fissate il tutto con la colla et voilà, il gioco è fatto. La vostra mangiatoia per gli uccellini è pronta! VEDI ANCHE Come costruire una casetta di cartone per i gatti