Questo progetto fai da te offre un’estetica naturale e accogliente, perfetta per valorizzare l’atmosfera di una stanza. Che sia per un regalo fatto a mano o per decorare la tua casa, questa tecnica ti permette di sfruttare la versatilità delle corde. Con un pizzico di creatività, puoi creare motivi variati o sperimentare diverse texture e colori per adattare lo stile al tuo arredamento. Ecco come decorare i vasi con le corde.

Materiali necessari

Vaso in vetro o ceramica

Corda a tua scelta (juta, cotone, lino, ecc.)

Colla forte o pistola per colla a caldo

Forbici

Accessori opzionali: perline, pompon, vernice

Decorare vasi con le corde: procedimento

Assicurati che la superficie del vaso sia pulita e asciutta per garantire una buona adesione della colla.

Scegli una corda adatta allo stile che vuoi conferire al tuo vaso.

Utilizzando la pistola per colla o la colla forte, applica un punto di colla alla base del vaso per iniziare.

Inizia ad avvolgere la corda intorno al vaso, mantenendo una tensione uniforme. Aggiungi regolarmente colla per fissare la corda in posizione.

Aggiungi accessori come perline o pompon oppure dipingi la corda una volta fissata.

Taglia la corda e fissane l’estremità con un ultimo punto di colla. Lascia asciugare prima di maneggiare il vaso.

Leggi anche Tre modi per decorare le uova di Pasqua

Leggi anche Come decorare le pareti con stencil personalizzati