Le vacanze in città non devono per forza limitarsi a musei, monumenti e ristoranti. Se sei una viaggiatrice dinamica, esistono metropoli affascinanti in cui è possibile combinare perfettamente le attrazioni urbane con escursioni spettacolari nei dintorni. Lo studio di SportsShoes.com ha analizzato alcune delle città più visitate al mondo valutando il numero di sentieri escursionistici nelle vicinanze, la loro popolarità e la media delle recensioni online.

Le città che regalano itinerari nella natura

Il risultato? Una classifica definitiva delle migliori città per brevi soggiorni dedicati agli amanti del trekking. Molte centri urbani possiedono grandi spazi verdi, sono piacevoli da percorrere a piedi, magari sono incastonati tra le montagne, lungo le coste o vicino a magnifiche riserve naturali, perché non approfittarne? Ecco le prime cinque mete della classifica di SportsShoes.com, metropoli che uniscono cultura, arte e natura per soggiorni appaganti a 360 gradi.

1 – Rio de Janeiro, regina delle città amiche degli escursionisti

Con un punteggio perfetto di 100 su 100, Rio de Janeiro è la capitale mondiale delle escursioni urbane. Incorniciata tra montagne spettacolari e l’oceano Atlantico, offre 334 sentieri nei dintorni con una media di 4,8 stelle su 5 nelle recensioni. Tra i sentieri più gettonati ci sono il Corcovado fino al Cristo Redentore. I percorsi attraverso la foresta urbana del Parco Nazionale di Tijuca. Per salire invece al Pan di Zucchero è necessario possedere capacità tecniche e sportive di alto livello: bisogna infatti seguire un sentiero che arriva fino al Morro da Urca e quindi procedere in arrampicata.

2 – Città del Messico, Messico

Con un punteggio di 98 su 100, Città del Messico è una meta ideale per chi cerca cultura e natura. Situata a 2.200 metri sul livello del mare, la città offre sentieri facilmente accessibili, come quelli nel Parque Nacional Desierto de los Leones, dove si possono esplorare rovine del XVII secolo, foreste di conifere, cascate e fiori selvatici. A questo si aggiunge una vibrante scena culturale, musei come quello di Frida Kahlo e una gastronomia premiata dall’UNESCO.

3 – San Francisco, Stati Uniti

San Francisco ottiene un ottimo punteggio di 96 su 100 grazie alla sua straordinaria combinazione di skyline urbani e scorci sulla sua bellissima baia. I visitatori possono percorrere il suggestivo California Coastal Trail, ammirare l’alba dal Golden Gate Bridge: il Golden Gate Park, il terzo più visitato degli Stati Uniti, offre un’infinità di percorsi tra giardini botanici e giapponesi.

4 – Città del Capo, Sudafrica

Anche Città del Capo ottiene 96 punti, grazie alla presenza della maestosa Table Mountain, con ben 350 sentieri che portano in cima: dichiarata patrimonio dell’UNESCO, si è guadagnata un posto tra le Nuove Sette Meraviglie della Natura. Si può inoltre visitare l’isola di Robben, per ricordare la lotta contro l’apartheid, o avvistare pinguini africani a Boulders Beach. Una città che unisce storia, natura selvaggia e biodiversità.

5 – Los Angeles, Stati Uniti

Con un punteggio di 95 su 100, Los Angeles sorprende per le sue opportunità escursionistiche. Griffith Park e Runyon Canyon sono mete ideali per camminare, spesso set per film come La La Land e Terminator. Con oltre 260 giorni di sole all’anno, si possono alternare le escursioni a passeggiate sulla Hollywood Walk of Fame o giri in bici lungo Venice Beach.

