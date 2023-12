Come decorare le palline di Natale: tre idee

D ecorare le palline di Natale è un’attività creativa e divertente, anche per le meno avvezze al fai da te. Appenderle all’albero e ammirare il risultato del vostro lavoro sicuramente vi renderà ancora più soddisfatte. Ecco tre idee semplici da replicare.

Palline glitterate

Il polistirolo è uno dei materiali più utilizzati per la realizzazione delle palline di Natale. Dotatevi di una buona quantità di palline di polistirolo già formate. Utilizzando un pennello, coprite la superficie delle palline con la colla vinilica, precedentemente mescolata con dell’acqua in una ciotolina. Fatto questo attendete la completa asciugatura e poi attaccate, tramite la colla, in questo caso a caldo, un filo piuttosto spesso, stando attente a far aderire la parte centrale di quest’ultimo, in modo che le estremità possano essere legate al ramo dell’albero di Natale. Acquistate i glitter del colore che preferite e applicateli sulle palline. Il risultato scintillante è assicurato.

Palline dipinte

Le palline trasparenti possono essere di diversi materiali, più frequentemente di plastica o di vetro. Essendo, appunto, trasparenti, possono essere personalizzate al massimo. È consigliabile realizzare uno schizzo con una matita su un foglio. Poi, con i colori ad acrilico, replicatelo sulla pallina. Potete optare per dipingere dei fiocchi di neve, per la stella cometa, per un pupazzo di neve o per Babbo Natale. In ultimo, con la colla a caldo, incollate il nastro.

Palline rivestite con la stoffa

Un’altra valida soluzione consiste nell’utilizzo della stoffa per realizzare palline originali. Ecco il procedimento. Tagliate e annodate le estremità di un pezzetto di corda e fissatelo al centro delle palline di polistirolo utilizzando uno spillo. Tagliate dei quadrati di stoffa (riciclate i ritagli di tessuti o la stoffa di vecchie camicie e magliette), posizionate la pallina al centro, avvicinate i quattro angoli del quadrato di stoffa e legate un nastrino. Fate un bel fiocco e applicate tutto ciò che avete a disposizione (bacche, pigne, cuori ecc.). È consigliabile utilizzare tessuti a fantasia: rispetto alla tinta unita, infatti, necessitano di meno elementi per essere arricchite.