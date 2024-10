Preparazione del muro

Il primo passo per dipingere le strisce è preparare correttamente il muro. Inizia rimuovendo tutti i mobili e gli oggetti appesi al muro. Pulisci poi la superficie con un panno umido per rimuovere polvere e sporco. Se il muro presenta delle imperfezioni, riparale con uno stucco e carteggia le aree riparate una volta asciutte. Applica uno strato di pittura di base e lascialo asciugare completamente. Usa una livella per tracciare linee dritte dove desideri dipingere le strisce, assicurandoti che le misure siano precise per un risultato uniforme.

Pittura delle strisce verticali

Per dipingere le strisce verticali, inizia misurando la larghezza del muro e dividila per il numero di strisce desiderate. Usa del nastro adesivo per delimitare ogni striscia, assicurandoti che le linee siano ben dritte. Applica la pittura utilizzando un pennello o un rullo, iniziando dalla parte superiore del muro e scendendo. Lascia asciugare il primo strato prima di applicare un secondo strato per un colore più intenso. Una volta che la pittura è asciutta, rimuovi delicatamente il nastro adesivo tirando ad un angolo di 45 gradi per evitare di danneggiare i bordi delle strisce.

Pittura delle strisce orizzontali

Per le strisce orizzontali, misura l’altezza del muro e dividila per il numero di strisce desiderate. Usa del nastro adesivo per delimitare ogni striscia, assicurandoti che le linee siano ben dritte. Esattamente come faresti con le strisce verticali, applica la pittura utilizzando un pennello o un rullo, iniziando da un lato del muro e procedendo verso l’altro. Lascia asciugare adeguatamente il primo strato e poi applica un secondo strato per un colore più intenso. Una volta che la pittura è asciutta, rimuovi delicatamente il nastro adesivo tirando ad un angolo di 45 gradi per evitare di danneggiare i bordi delle strisce.

