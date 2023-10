Come fare dei segnalibri con la stoffa

S e amate la lettura, sicuramente in casa non possono mancare i segnalibri. Con un po' di creatività e pochi strumenti potete realizzare dei carinissimi segnalibri in stoffa. Ecco il procedimento per portare a termine con soddisfazione questo piccolo lavoretto.

Occorrente

ritagli di stoffa

nastri

passamaneria

cartoncini

forbici

colla stick

perforatore

Procedimento

Tagliate un cartoncino della grandezza che volete. Incollate un pezzo di tessuto con l’aiuto di una colla colla stick. Fate aderite bene la stoffa sul cartoncino pressando con le mani.

Con le forbici tagliate la stoffa in eccesso e smussate gli angoli del cartoncino.

Con un perforatore forate un’estremità del cartoncino rivestito.

Incollate una passamaneria (o un nastro) per coprire il punto in cui avete unito la stoffa.

Fate passare un nastrino nel foro creando un fiocco. Il vostro segnalibro è pronto.

Ripetete il procedimento per ottenere altri segnalibri.