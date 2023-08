Come rifoderare una sedia fai da te

A vete in casa una sedia molto carina ma con una stoffa ormai vecchia? È arrivato il momento di rifoderarla. Il procedimento non è difficile.

Materiali e strumenti

Pinze

Forbici

Stoffa

Passamaneria

Cacciavite

Matita

Gessetto

Spara punti

Colla a caldo

Poltroncina

Procedimento

Con il cacciavite tirate su la vecchia passamaneria e toglietela pezzettino dopo pezzettino. Sempre con il cacciavite e un pinza sollevate i punti e tirate via a mano a mano la stoffa. Una volta tolta la stoffa, togliete anche tutti i punti sollevati. Prendete la stoffa che avete tolto dalla seduta, stendetela bene sopra la nuova stoffa con la quale volete rivestire la poltroncina e con la matita tracciate la sagoma, sforando di due centimetri. Se la stoffa è scura, la matita non si vede, per cui usate il gessetto. Una volta fatta tutta la sagoma, ritagliatela con le forbici. Seguite lo stesso procedimento per i due pezzi dello schienale.

Appoggiate la nuova stoffa ritagliata sulla sedia e attaccatela con lo spara punti. Dopo aver fissato i quattro punti cardinali, fissate il resto partendo dal davanti, passando poi ai lati e finendo col dietro. Anche in questo caso, seguite lo stesso procedimento per i due pezzi dello schienale.

A questo punto, non resta che rifinire con la passamaneria. Versate la colla a caldo sui bordi della poltrona e sopra attaccate la passamaneria. Fate la stessa cosa anche per i due pezzi dello schienale. La vostra sedia rifoderata è pronta.