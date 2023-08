Come fare un trasloco da soli spendendo poco

F are un trasloco da soli può essere molto stressante. Se i mobili da trasportare sono pochi e ci si organizza bene, però, questa opzione, oltre a permettervi di spendere poco, diventa molto meno complessa.

Per prima cosa, create un inventario degli oggetti da trasportare e dotatevi di tutto ciò che serve per il trasloco.

Cosa serve

carrello per trasporto;

scatole di cartone

pluriball e nastri adesivi per imballaggio

affittare un furgoncino

Come organizzare gli scatoloni

Dopo aver selezionato ciò che volete portare con voi e aver buttato ciò che non vi serve più, iniziate a inscatolare gli oggetti. Partite da ciò che non vi serve nell’immediato (come vestiti non di stagione o libri) e tenete per ultime le cose che usate in quel periodo. Ricordate di scrivete con un pennarello cosa contiene ogni scatolone così da non impazzire per ritrovare le cose quando inizierete a spacchettare nella casa nuova.

Come organizzare il trasporto

Affittate un furgoncino o chiedetelo in prestito a qualcuno. Sceglietene uno di dimensioni adatte, valutando il volume dei vostri oggetti personali. Chiamate un amico o un parente che possa darvi una mano a riempire il mezzo con le scatole e i mobili (se necessario, smontateli e conservate separatamente viti e bulloni). Si sa, qualsiasi fatica, se condivisa, risulta meno pesante! Il risparmio rispetto a un trasloco organizzato con una ditta sarà davvero sostanzioso.