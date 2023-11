Come fare una torta finta con polistirolo e gomma eva

V olete realizzare una torta finta e super scenografica per un evento speciale? Per farlo avrete bisogno di polistirolo e gomma eva. Il risultato sarà incredibile e potrete scattare foto indimenticabili.

Occorrente

tre basi circolari di polistirolo

gomma eva colorata e glitterata

colla

ferro da stiro

un pezzo di stoffa

stuzzicadenti

Procedimento

Se volete una torta a tre piani, vi serviranno tre basi di polistirolo: una più grande, una media e una piccola.

Partite dalla base più larga, incollatevi sopra quella media e poi quella piccola. Potete anche fissarle infilzandovi degli stuzzicadenti.

Ottenuta la base bisogna pensare alle decorazioni. Acquistate la gomma eva di vari colori e anche glitterata. Incollate la gomma eva sopra la base della torta. Per modellarla, passatela sotto al ferro da stiro. Non mettete a diretto contatto la gomma e la piastra del ferro, inserite nel mezzo una stoffa.

Una volta ricoperti i vari piani, passate alle altre decorazioni con la gomma eva.

Per la festa di compleanno di un bambino, per esempio, potreste realizzare due orecchie tonde nere da applicare in cima. Avrete così realizzato una torta di Topolino e aggiungendovi un fiocco rosa sarà di Minnie. Per una bambina è molto carina anche l’idea di creare una torta unicorno. Basterà realizzare un corno arrotolando la gomma e incollarlo sopra la base superiore. Circondatelo poi di ritagli di gomma che fungeranno da criniera.

A seconda dell’occasione potrete sbizzarrirvi creando diverse forme in gomma: il numero degli anni compiuti, i fiori per una comunione, una corona di alloro per una laurea e quant’altro.