Come realizzare delle pantofole all’uncinetto

S e volete affinare le vostre abilità all'uncinetto potete esercitarvi realizzando delle comodissime e calde pantofole (o babbucce). Ecco il tutorial per realizzarle.

Occorrente

50 grammi di filato

un uncinetto numero 4.5

un ago da lana

Premesse

La quantità del filato può variare in base a come lavorate all’uncinetto e alla grandezza delle babbucce. In generale, per realizzare le pantofole, a mano a mano che procedete, potete misurarle sul piede o confrontarle con dei calzini e, quindi, fare più o meno giri.

Procedimento

Innanzitutto, mettete da parte circa 20-30 cm di filo.

Cominciate il lavoro con l’anello magico e chiudete con una catenella.

Aggiungete 3 catenelle ed eseguite 12 maglie alte nell’anello, quindi stringete l’anello e chiudete con una maglia bassissima.

Con questa lavorazione si fanno delle babbucce per una donna il cui piede misura 36-38.

Lavorate 6 maglie per un bambino e 16-18 per un uomo, ma potere anche misurare le scarpe crochet sul piede o su una calza e fare quante maglie volete. In ogni caso, lavorate un numero pari di maglie.

Aggiungete 3 catenelle ed eseguite 2 maglie alte in ogni punto, fino a coprire tutto il giro. Chiudete con una maglia bassissima.

Lavorate 3 catenelle ed eseguite una maglia alta per ogni punto. Chiudete con una maglia bassissima. Ripetete la stessa lavorazione per 9 giri. Considerate che, se volete fare una babbuccia più o meno grande, potete fare più o meno giri.

A questo punto, proseguite la lavorazione per il tallone delle babbucce crochet. Quindi, aggiungete 3 catenelle ed eseguite 12 maglie alte, cioè la metà delle maglie che avete lavorato prima. Quindi, se avete fatto più o meno maglie per fare una babbuccia più o meno grande, calcolate la metà.

Eseguite 3 catenelle, girate il lavoro ed eseguite 12 maglie alte. Ripetete la lavorazione per realizzare 5 righe. Chiudete con una maglia bassissima.

Con il filo che avevate messo da parte, cucite il tallone.

A questo punto, potete continuare a realizzare la caviglia delle babbucce fatte a mano. Inserite l’uncinetto nello spazio, eseguite una maglia bassa e 2 catenelle.

Nello spazio, eseguite una maglia alta e poi, negli spazi, eseguite 2 maglie alte.

Sul davanti, eseguite una maglia alta su ogni punto.

Di nuovo, in ogni spazio, eseguite 2 maglie alte. Chiudete con una maglia bassissima.

Eseguite una catenella, realizzate una lavorazione a mezza maglia alta in costa. Chiudete con una maglia bassissima.

Per 5 giri, realizzate le mezze maglie alte normali. Anche in questo caso, potete personalizzare le babbucce variando il numero di giri.

Infine, fate una catenella e rifinite con la maglia bassa. Terminate con una maglia bassissima.