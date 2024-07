Leggi anche Come igienizzare lo spazzolino elettrico

Il procedimento

Inizia rimuovendo eventuali detriti dalle setole della scopa. Puoi farlo aspirando la scopa o usando le mani per tirare via i detriti.

Fatta questa operazione preliminare, mescola una soluzione di acqua calda e sapone per piatti in un secchio. Immergi la testa della scopa nella soluzione e lasciala in ammollo per circa un’ora per allentare lo sporco e uccidere i germi.

Trascorso il tempo necessario, risciacqua la testa della scopa sotto l’acqua corrente, assicurandoti che tutto il sapone sia stato rimosso.

Mentre la testa della scopa è in ammollo, usa salviette disinfettanti o un panno immerso nella soluzione di sapone per pulire il manico della scopa.

Appendi la scopa o appoggiala contro un muro esterno per farla asciugare all’aria. La luce solare può aiutare a uccidere eventuali batteri rimanenti.

Per una pulizia più approfondita, puoi anche considerare di tagliare le setole della scopa se sono sfilacciate: può aiutare a rinnovare la sua efficienza nella spazzata.