Come igienizzare l’aspirapolvere

M antenere pulito e igienizzato il tuo aspirapolvere è essenziale per mantenere le sue prestazioni e prevenire cattivi odori. Ecco come farlo in modo corretto.

Passaggi preliminari

Inizia leggendo le istruzioni del tuo aspirapolvere per capire come smontarlo e pulirlo correttamente. Prima di pulire, assicurati di aver scollegato l’aspirapolvere dalla presa elettrica. Rimuovi il contenitore, il filtro e tutte le altre parti staccabili. Scuoti la polvere nel sacchetto della spazzatura.

Pulizia

Utilizza un panno in microfibra umido con un detergente multiuso o aceto per pulire l’esterno e l’interno del contenitore, del tubo e del cavo. Evita di bagnare le parti elettrificate. Risciacqua il filtro con acqua fredda fino a renderlo pulito. Fai asciugare completamente tutte le componenti prima di rimontarle. Usa delle forbici per rimuovere i capelli e i detriti accumulati nella spazzola rotante. Applica alcool isopropilico su un batuffolo di cotone per disinfettarla. Risciacqua gli accessori con acqua calda, spruzza una soluzione di 1 cucchiaio di candeggina in acqua, quindi lasciali asciugare all’aria. Passa un panno imbevuto di alcool isopropilico sull’aspirapolvere per uccidere batteri o germi.