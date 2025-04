Molti passeggeri si chiedono come mai non sia possibile utilizzare i propri smartphone in quota nonostante gli incredibili progressi della tecnologia aeronautica. Per approfondire la questione, il sito Fodor’s Travel ha interpellato alcuni esperti che spiegano perché disattivare la modalità aereo del telefono durante un volo può essere rischioso.

Smartphone accesi in volo: i rischi per la sicurezza

Qualsiasi dispositivo elettronico personale, compresi gli smartphone che utilizzano il servizio di telefonia mobile, può interferire con i sistemi di comunicazione e di navigazione di un aereo. Le interferenze dei telefoni cellulari potrebbero «potenzialmente portare alla perdita di informazioni cruciali come avvisi sul traffico, assegnazione delle piste o modifiche di rotta. Ogni fraintendimento di queste trasmissioni rischierebbe di condurre a situazioni pericolose molto rapidamente», spiega a Fodor’s, Bobby Dutton, pilota e istruttore di volo che gestisce il sito web Think Like a Pilot.

Sebbene la maggior parte degli aerei odierni sia progettata per ridurre al minimo il rischio di interferenze con le comunicazioni provenienti da qualsiasi fonte, Tomas Sigurdsson, vicepresidente delle operazioni di volo di Icelandair, afferma che esiste un piccolo rischio che ciò possa verificarsi. Rischio che aumenta «durante le fasi critiche del volo, come il decollo e l’atterraggio», avverte.

Sigurdsson spiega che sebbene «un singolo telefono possa non causare gravi problemi, più dispositivi attivi che trasmettono segnali all’interno della cabina» rappresenterebbero un rischio maggiore per la sicurezza. Se le compagnie aeree consentissero ai passeggeri di utilizzare il servizio di telefonia mobile a bordo, la maggior parte di loro probabilmente userebbe il telefono, aumentando il rischio.

L’attenzione dei passeggeri

Un altro motivo per cui ai passeggeri non è consentito utilizzare i servizi di telefonia mobile sugli aerei è che le compagnie aeree vogliono ridurre al minimo le distrazioni durante il decollo e l’atterraggio, continua Sigurdsson: «L’equipaggio ha bisogno della piena attenzione dei passeggeri e l’impiego di dispositivi personali può ritardare gli interventi in caso di emergenza».

Sebbene sia ormai diventata cattiva abitudine ignorare le istruzioni di emergenza, «gli assistenti ed esperti di volo sottolineano che i passeggeri dovrebbero rimanere concentrati sulle indicazioni di sicurezza pre-volo e sulle procedure di emergenza» puntualizza Anders Akerberg, responsabile della sicurezza presso SAS. Vietare l’uso del cellulare mentre l’equipaggio di cabina esegue queste procedure è dunque un modo per ridurre le distrazioni e aumentare la sicurezza.

In volo il servizio mobile potrebbe non funzionare

Se mai dovesse essere consentito l’utilizzo dei propri device sugli aerei, non è poi detto che il servizio mobile funzioni. Spiega ancora Sigurdsson: «Gli aerei sono progettati per bloccare i segnali radio esterni al fine di mantenere comunicazioni sicure e controllate tra la cabina di pilotaggio e il controllo del traffico aereo».

Inoltre «mentre da un punto di vista tecnico il telefono riesce a rilevare le torri cellulari da altitudini elevate, soprattutto durante il decollo e l’atterraggio, il segnale è generalmente troppo debole e instabile alle altitudini di crociera per mantenere una connessione affidabile con le stazioni radio base a terra», spiega Akerberg .

Quando è possibile utilizzare il cellulare?

Ogni compagnia aerea ha le proprie regole sul momento in cui i passeggeri possono utilizzare i loro telefoni a bordo. Su Icelandair, ad esempio, «i passeggeri possono tenere i telefoni accesi fino alla chiusura delle porte dell’aereo – afferma Sigurdsson. A quel punto devono commutare i loro dispositivi in ​​modalità aereo prima del pushback e del decollo. Ciò garantisce che nessun segnale indesiderato interferisca con i sistemi del velivolo durante queste fasi critiche del volo».

Possono variare anche le regole per quanto riguarda il momento in cui è possibile riattivare in sicurezza il servizio dopo l’atterraggio. «In genere i passeggeri possono disattivare la modalità aereo dopo l’atterraggio, una volta che l’aereo ha lasciato la pista e sta rullando verso il gate», conclude Sigurdsson. Tuttavia, alcune compagnie aeree potrebbero richiedere di attendere che l’aereo si fermi completamente al gate. Se non si è sicuri di quando poter riaccendere il cellulare, Åkerberg consiglia di «attendere l’annuncio ufficiale prima di riconnettersi».

