Buone norme quotidiane

Prima e dopo lo spazzolamento, risciacqua il tuo spazzolino accuratamente sotto l’acqua calda del rubinetto. Tienilo per la parte del manico e muovi le setole avanti e indietro per assicurarti che sia completamente pulito.

Dopo il risciacquo, scuoti le setole per rimuovere l’umidità in eccesso. Tocca il manico dello spazzolino contro una superficie dura (come il lavandino) per eliminare l’acqua. Lascialo asciugare all’aria senza far toccare le setole ad altre superfici.

Risciacquo antibatterico o luce ultravioletta

Usa un collutorio a base di alcol o clorexidina allo 0,02%. Versane un po’ in una tazza di plastica pulita e immergi la testina dello spazzolino e le setole. Sciacqua per 30 secondi, quindi tocca il manico per rimuovere l’umidità. Conserva lo spazzolino in posizione verticale per farlo asciugare.

Alcuni dispositivi utilizzano la luce UV per uccidere i batteri. Inserisci il tuo spazzolino nel vano interno del dispositivo, chiudilo e lascia che la luce UV pulisca le setole per alcuni minuti.

Bicarbonato di sodio o perossido di idrogeno

Sciogli 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio in una tazza di acqua calda. Risciacqua lo spazzolino sotto l’acqua corrente per rimuovere i residui, quindi immergilo nella soluzione per circa un’ora. Risciacqua accuratamente con acqua pulita e lascialo asciugare all’aria.

Mescola 1 cucchiaino di perossido di idrogeno con 1 tazza d’acqua. Ruota le setole dello spazzolino nella soluzione o lascialo in ammollo per 15 minuti. Risciacqua con acqua prima dell’uso.