Come preparare un pacco da spedire

P er preparare un pacco e garantire che la tua spedizione arrivi in modo sicuro e senza intoppi segui queste linee guida.

La scatola

Scegli una scatola di cartone rinforzato rigida delle dimensioni adeguate per la merce che stai spedendo e senza molte scritte sulle pareti. Assicurati che i lembi siano intatti e che la scatola possa contenere il tuo oggetto senza essere troppo grande o troppo piccola.

Il contenuto

Assicurati che il contenuto sia ben imballato e protetto. Utilizza materiali di riempimento come fogli di pluriball, carta o polistirolo espanso. Se ricicli una scatola già usata, verifica che sia in buono stato e senza lacerazioni o danni. Rimuovi eventuali etichette o contrassegni relativi al precedente invio.

La chiusura

Chiudi il pacco in modo da garantire che il contenuto sia protetto da deterioramenti e manomissioni. Utilizza un nastro personalizzato o anti-effrazione per sigillare la scatola. Se usi un nastro neutro, assicurati che sia ben aderente.

Le dimensioni e il peso

Rispetta i limiti massimi di dimensioni e peso indicati per il servizio di spedizione che stai utilizzando. Per quanto riguarda le dimensioni ad esempio: small (25 x 35,3 x 5 cm), medium (37 x 29,4 x 12,8 cm) e large (25 x 29 x 40 cm). Per quanto concerne, invece, il peso, ad esempio: da 0 a 3 kg, da 3 a 10 kg, da 10 a 20 kg e da 20 a 30 kg.

L’etichetta

Assicurati che la scatola abbia almeno uno spazio libero adeguato su cui applicare la lettera di vettura (documentazione di trasporto). E che il barcode e le informazioni siano sempre visibili e leggibili.