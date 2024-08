La borsa da spiaggia dovrebbe essere grande, anzi grandissima. Spesso un solo telo mare non basta, specialmente se si provvede a tutta la famiglia. Si aggiungano poi gli accessori, quelli necessari davvero: quanti sono? E soprattutto, quali sono quelli ad hoc per le tue esigenze? In questa guida shopping ne troverai 10: siamo certe che qualcuno tra questi ti era già sfuggito! O forse no?

Pronta per la spiaggia: gli accessori essenziali

Regola aurea della perfetta borsa da spiaggia: a prescindere dal design, dalla capienza e dalle sue caratteristiche, questa non può che essere lo specchio esatto del tuo modo di concepire il lifestyle estivo. È inevitabile che il suo contenuto vari in base a destinazione e bisogni effettivi! Una giornata su una spiaggia rocciosa non potrà che richiedere le scarpe da scoglio, ma vale realmente la pena indossarle già all’uscita da casa? Tanto meglio trovarne di morbide e leggerissime, perfette da mettere in borsa e portar dietro con sé. Tra gli essenziali da non dimenticare assolutamente a casa ci sono poi cappello e occhiali da sole, che lavorano in modo congiunto alle creme solari proteggendo la vista. Insomma, sarai decisamente d’accordo con noi nell’affermare che il contenuto della borsa da spiaggia non sia affatto (solo) tutto teli e pareo!

Guida shopping ai 10 must-have di una borsa da spiaggia

E voilà, passiamo allo shopping. In questa mini guida all’acquisto dei must-have che ogni borsa da spiaggia dovrebbe contenere troverai il meglio del meglio per vivere al massimo (e comodamente) le tue giornate al mare. Che non ti stupisca trovarci all’interno la pochette in morbido Plexi trasparente! Noi la troviamo perfetta per due motivi: numero #1, è idrorepellente (ergo, è a prova d’onda!); numero #2, ti consente di trovare tutto in modo immediato. Nella borsa da spiaggia non dovrà mancare poi il pareo, da usare come copricostume all’occorrenza. Sì anche alla bandana: quando c’è vento torna utilissima per tenere i capelli a posto. Così come il cappello in paglia per proteggere gli occhi dal sole (e fare un sonnellino in totale relax). A proposito di relax: vuoi forse dimenticare il cuscino gonfiabile? Prendi carta e penna, preparati a spuntare con noi la tua check-list!

Borsetta trasparente con bottoncini, Kess Berlin (€12)

Borraccia termica, 24 Bottles (€35)

Telo mare in spugna, Dalfilo (in sconto a €56)

Pareo lungo con stampa bandana, MC2 Saint Barth (€119)

Bucket hat in paglia, Jacquemus, su MyTheresa (in sconto a €259)

Occhiali da sole con montatura tartarugata, Ray-Ban (€152)

Cuscino gonfiabile, Legami (€6,95)

Scarpette da scoglio, Ancient Greek Sandals (€95)

Bandana in cotone, Ami Paris (in sconto a €57)