Le piante grasse sono ideali per abbellire gli interni grazie alla loro resistenza e alla bassa manutenzione richiesta. Tuttavia, creare un ambiente controllato per le piante grasse, come una serra da appartamento, può migliorare la loro crescita e salute. Una piccola serra è facile da costruire, economica e perfetta per proteggere le piante da sbalzi termici e umidità eccessiva.

Perché costruire una serra per le piante grasse

Le piante grasse necessitano di condizioni particolari, come un’illuminazione costante, un clima secco e una protezione da correnti d’aria. Una serra da appartamento crea un microclima ideale, mantenendo stabile la temperatura e la luce. Inoltre, aiuta a ottimizzare l’uso dell’acqua e protegge le piante da parassiti e muffe, garantendo uno sviluppo più sano.

Materiali necessari

Una scatola trasparente in plastica o vetro, che fungerà da struttura principale della serra (tipo acquario non più utilizzato o i contenitore trasparenti per organizzare vestiti o oggetti): un contenitore di 40x30x20 cm è ideale per un piccolo gruppo di 5-6 piante.

1 Pannello in plexiglass.

Nastro adesivo resistente o colla a caldo.

Piccole fessure per ventilazione (rete sottile o fori regolati).

Eventualmente, una luce LED per piante e termometro.

Procedimento

Preparare il contenitore: scegli un contenitore trasparente e puliscilo accuratamente. Creare il coperchio: utilizza pellicola trasparente o pannelli in plexiglass, fissandoli con nastro adesivo o colla a caldo. Lascia una piccola apertura per la ventilazione. Allestire il fondo: posiziona uno strato di ghiaia per drenaggio e sopra un vassoio con le piante grasse in vaso. Aggiungere illuminazione (opzionale): se la luce naturale è insufficiente, installa una lampada LED per piante sopra la serra. Manutenzione: controlla regolarmente umidità e temperatura per evitare accumuli di condensa e parassiti.

Leggi anche Come decorare la cucina con piante e fiori