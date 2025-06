Dopo un tuffo nell’oceano o un pisolino sulla sabbia calda, niente di meglio di una rinfrescata sotto il cielo azzurro. Oltre alla sua funzione, la doccia esterna può diventare un vero elemento decorativo, armonizzandosi con l’ambiente naturale. Aiuta a tenere lontani sabbia e umidità dagli interni e può essere realizzata con materiali semplici o sofisticati, a seconda dei gusti e del budget. Dalle soluzioni fai-da-te ai design più ricercati, le opzioni sono molteplici. Ecco tre idee per allestire una doccia esterna bella e funzionale nella tua casa al mare.

Stile rustico: una doccia in legno per un’atmosfera naturale

Il legno è una scelta ideale per una doccia esterna, soprattutto in un contesto balneare. Evoca semplicità, natura e si integra perfettamente con giardini e terrazze. Una struttura in listelli di legno crea una cabina rustica e accogliente. Si può aggiungere una pedana per evitare schizzi e aumentare il comfort. Lasciato grezzo o trattato contro l’umidità e la salsedine, il legno si adatta a uno stile zen e rilassato. Anche riciclare pallet può essere un’idea economica ed ecologica.

Essenzialità moderna: la doccia a parete addossata alla casa

Per uno stile contemporaneo e sobrio, la doccia a parete montata su un muro esterno è una soluzione elegante e poco invasiva. Occupa poco spazio e può essere collegata facilmente a una presa d’acqua esistente. Rivestimenti in piastrelle o cemento levigato, resistenti e facili da pulire, sono ideali. Un soffione di design, rubinetteria in acciaio inox e qualche pianta in vaso bastano a creare un angolo doccia raffinato. Aggiungendo una parete divisoria leggera o uno schermo, si protegge l’intimità senza appesantire l’ambiente.

Doccia nomade: la soluzione fai-da-te per spiriti creativi

Per chi ama il fai-da-te o ha un budget ridotto, esistono soluzioni mobili e ingegnose. Qualche esempio? Un tubo per l’irrigazione appeso, un vecchio secchio forato o un kit doccia portatile. Perfette per usi stagionali, queste docce sono facili da smontare e riporre. Si può anche aggiungere una tenda appesa a un cerchio per maggiore privacy. Ideali per famiglie o vacanzieri che vogliono una doccia veloce senza lavori invasivi. Con un po’ di fantasia, anche oggetti comuni si trasformano in soluzioni pratiche e affascinanti.

