Ariete

Riceverete energia e passione proprio dalle piccole cose, inaspettatamente da tutto ciò che non è speciale, ma che rappresenta una solidità. Non abbiate fretta.

Toro

Momento ideale per creare, inventare e proporre. Per fare, insomma, cose un po’ speciali ma insieme a qualcuno, sicuri che gli altri capiranno e apprezzeranno le vostre idee.

Gemelli

Attenzione a non esagerare con gli impegni e gli sforzi, forse per dimostrare di essere al massimo. Scegliete invece di ripartire con calma, con la giusta serenità.

Cancro

La Luna sfiora Marte e parla con il Sole, che abita nel vostro segno. Per questo vivete un momento carico, fatto di voglia di esserci, di capacità di brillare in pubblico.

Leone

Andrete d’accordo con entusiasmi e energie vitali, vivendo sempre un ottimo compromesso con il presente, riuscendo a fare ogni cosa senza troppa fatica.

Vergine

Marte e la Luna si danno appuntamento nel vostro segno, sommando passioni e emozioni. Così da regalarvi un momento tonico e deciso, un tempo che ha il coraggio per tutto.

Bilancia

Noterete forse uno strano entusiasmo in certe persone vicine, qualcosa che non sempre riuscirete a capire e a spiegarvi. Non preoccupatevi e lasciatevi contagiare.

Scorpione

Davvero progetti e promesse ora hanno un valore e un’importanza molto speciali. Davvero avete bisogno di credere in qualcosa di diverso, di illuminare i pensieri.

Sagittario

Avrete bisogno degli altri, di aiuti e incoraggiamenti, di non sentire che state facendo tutto da soli, ma che potete contare anche su qualcuno. Lo dicono le stelle.

Capricorno

Per poter veramente dedicare attenzione e energia a chi ve la domanda, avrete prima bisogno di credere veramente in qualcosa, motivandovi e trovando risposte.

Acquario

Qualcuno oggi sembra essere galvanizzato da una iniziativa, da qualcosa che farà e con cui troverà passione, voglia di fare, di crescere. Provate a condividere la sua gioia.

Pesci

Ogni forma di bellezza stavolta passa necessariamente dalla passione per le cose, dall’entusiasmo che deciderete di mettere in ogni gesto, in ogni azione o pensiero.