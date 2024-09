Leggi anche Come riutilizzare gli scarti di frutta e verdura

In cucina

Usa l’olio di tonno come base per una vinaigrette: mescolalo con aceto o succo di limone, sale, pepe e le tue erbe preferite per un condimento saporito. Oppure utilizzalo per soffriggere verdure come cipolle, aglio o peperoni: l’olio aggiunge un sottile sapore di mare che migliora il piatto. Per un’insalata di pasta veloce e gustosa, mescola l’olio con pasta, verdure fresche ed erbe. In alternativa, usa l’olio come base per marinate per pesce o pollo, combinandolo con aglio, succo di limone ed erbe. Ultimo suggerimento: mescola l’olio di tonno con un po’ di aceto balsamico, erbe e un pizzico di sale per un delizioso condimento per intingere il pane.

Fuori dalla cucina

Ci sono diversi modi creativi per riutilizzare l’olio del tonno in scatola al di fuori della cucina. Puoi utilizzarlo per lucidare mobili in legno applicandone un po’ su un panno morbido e strofinando delicatamente. L’olio è utile anche per lubrificare cerniere di porte o finestre che cigolano. E ancora, puoi usarlo per ammorbidire e lucidare scarpe in pelle o per mantenere morbidi borse, cinture e giacche in cuoio. E ancora, alcuni oli possono essere utilizzati per creare dei repellenti naturali contro gli insetti: basterà mescolarli con oli essenziali come la citronella.