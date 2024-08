Anche tu butti sempre gli scarti di frutta e verdura? Non farlo: potresti riutilizzarli, ottenendo benefici per le tue tasche, per te e anche per l’ambiente. Ecco alcuni modi per riciclare in cucina o in maniera creativa le parti che altrimenti sarebbero finite nella spazzatura.

Scarti di frutta e verdura? Fai il compost

Bucce e scarti sono perfetti per il compost. Infatti, arricchiscono il terriccio che si formerà e che andrà a nutrire le piante del tuo giardino o nei tuoi vasi. Perché non provare? Gli scarti, poi, possono essere usati anche come concime naturale per le piante.

Fai un brodo vegetale

Non buttare gli scarti di frutta e verdura: raccoglili e congelali. Quando ne avrai abbastanza, cuocili in una pentola con acqua e aromi. Verrà fuori un buonissimo brodo vegetale.

Fai il pesto con scarti di frutta e verdura

Le foglie e i gambi di ortaggi come broccoli e carciofi possono essere utilizzate per fare pesti e salsine da usare sulla pasta o come condimento.

Invece, le bucce di di patate e carote possono essere trasformate in chips croccanti cuocendole al forno con un po’ di olio e sale.

Infuso di buccia di agrumi

Non buttare le bucce di agrumi. Puoi essiccarle al forno, nel microonde o sotto il sole e poi usarle per fare infusi e tisane aromatiche.

Inoltre, puoi usare le bucce di limone per pulire le superfici sgrassandole. Mentre le bucce di melograno possono essere utilizzate per tingere i tessuti in modo naturale.