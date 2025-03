Col tempo, i gradini in cemento possono sgretolarsi, presentare crepe o perdere la loro bellezza originale, ma con le tecniche giuste è possibile ripristinarne solidità ed estetica, facendole sembrare come nuove. Questo progetto di ristrutturazione fai da te richiede non solo competenze di base, ma anche materiali adeguati e un metodo rigoroso per garantire un risultato duraturo ed esteticamente gradevole. Sia che si tratti di scale d’ingresso o di un passaggio nel giardino, segui questa guida passo-passo per dare nuova vita ai tuoi gradini in cemento.

Materiale necessario

Detergente specifico per cemento (sgrassatore o detergente ad alta pressione)

Spazzola metallica per rimuovere detriti e residui

Stucco per riparazioni in cemento (per riempire crepe e buchi)

Primer (aggrappante per cemento) per migliorare l’adesione della vernice o del rivestimento

Vernice speciale per cemento o rivestimento antiscivolo

Rullo e pennello per l’applicazione

Guanti, maschera e occhiali protettivi

Secchio, acqua e telo per proteggere le superfici circostanti

Rinnovare dei gradini in cemento: procedimento

Inizia pulendo accuratamente i gradini con un detergente specifico e una spazzola metallica per eliminare sporco, polvere e detriti. Sciacqua con acqua pulita e lascia asciugare completamente. Usa uno stucco specifico per cemento per riempire crepe e buchi. Applicalo seguendo le istruzioni del produttore e, una volta asciutto, leviga leggermente per uniformare la superficie. Stendi un primer adatto per cemento per garantire una migliore adesione. Dopo che si è asciugato, procedi con la verniciatura o il rivestimento. Scegli una vernice specifica per cemento resistente agli agenti atmosferici e opta per una finitura antiscivolo per maggiore sicurezza. Applica due mani, rispettando i tempi di asciugatura.