Ariete

Non sottovalutate l’opposizione della Luna, ovvero quelle emozioni che si faranno sentire aiutandovi a dialogare meglio, ad entrare per davvero nel cuore di qualcuno.

Toro

Godetevi gli ultimi sprazzi di bellezza che Venere ancora vi concede, puntando sulla bellezza, su quella seduzione che può ancora fare mille cose. Non restate con le stelle in mano.

Gemelli

Mercurio e la Luna sembrano essere in vena di collaborare, regalandovi un rapporto speciale tra logica e intuizione, tra memoria e capacità di reagire. Fidatevi di voi stessi.

Cancro

Tenete sotto controllo le emozioni, quelle energie che rischiano di rendere meno facile la fortuna, le occasioni. Per una volta scegliete di lasciar parlare solo il buon senso.

Leone

Qualcuno potrebbe non essere di ottimo umore, pesando un po’ anche sulla qualità del vostro presente. Imparate a dire di no a chi non sa, o non vuole, essere positivo.

Vergine

Avete voglia di sentirvi liberi e capaci di fare, di agire, di mantenere le vostre promesse. Facendolo anche se la cosa vi metterà in posizione di contrasto con qualcuno.

Bilancia

La Luna è vicinissima, talmente tanto da accendere le migliori emozioni. Ma avrete voglia di pensare, di capire, senza accontentarvi delle solite mezze verità.

Scorpione

Avete forse bisogno di una pausa dalle ambizioni, dal fare e dall’impegnarvi per ottenere qualcosa, un risultato, un traguardo. Avete voglia di ascoltare la leggerezza.

Sagittario

Forse non è questo il momento migliore per fare progetti e per indovinare il futuro. Non lo è perché la Luna minaccia di rendervi troppo sensibili alla precisione, ma il destino è libero.

Capricorno

Decisamente qualcuno chiede troppo, non considerando regole e tempi del fare. Meglio quindi imparare a dire di no, proteggendo la vostra energia, la vostra immagine.

Acquario

Qualcosa sembra farvi sentire in colpa, forse accusandovi di non essere abbastanza logici o precisi. Ma, prima di incassare, chiedetevi se è vero, se non sia un po’ eccessivo.

Pesci

Non preoccupatevi troppo per il modo con cui qualcuno farà qualcosa, perché non vi servirà. Siate meno attenti agli altri e ai loro risultati, concentrandovi su voi stessi.