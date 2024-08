Creare un portagioie fai da te può essere un progetto divertente e gratificante che unisce creatività e praticità. Con materiali di recupero o oggetti comuni che si possono trovare in casa, è possibile dare vita a contenitori per gioielli unici e funzionali. Ecco, ad esempio, tre idee innovative per costruire uno personalizzato…

Leggi anche Come riutilizzare gli scarti di frutta e verdura

Portagioie riciclato

Utilizza una scatola di cartone, come quella delle scarpe, e rivestila con carta da regalo o tessuto per un aspetto elegante. Aggiungi dei separatori interni ritagliando delle strisce di cartone e ricoprile dello stesso materiale della scatola per creare scomparti su misura per gioielli di diverse dimensioni.

Un’altra opzione frutto del cosiddetto “riciclo creativo“, consiste nel trasformare in eleganti portagioie una vecchia valigetta in pelle o una scatola di latta. Anche oggetti apparentemente inaspettati come rametti di legno o persino vecchi vinili possono diventare la base per portagioie originali e di grande effetto visivo.

Leggi anche Sedie e tavoli di plastica: come rigenerarli

Portagioie in legno

Se hai a disposizione strumenti da falegnameria, puoi costruirne uno in legno. Incolla insieme pezzi di legno per formare un parallelepipedo e decoralo con intagli o pittura. Aggiungi un rivestimento interno in velluto per proteggere i gioielli e donare un tocco di classe. In questo senso ogni creazione può riflettere la personalità di chi lo realizza, diventando non solo un oggetto pratico ma anche un pezzo di arredamento per conferire unicità all’ambiente di casa.

Leggi anche Come igienizzare la paletta

Portagioie con bastoncini di gelato

Un progetto più semplice, ma adatto a coinvolgere anche i più piccoli, consiste nell’utilizzare gli stecchi del gelato per costruire la struttura del portagioie. Incollali insieme per formare le pareti e il fondo, quindi decora con vernice, glitter o stoffa per personalizzare a tuo piacimento.