Con il tempo, i mobili da giardino o del tuo balcone tendono a ingiallire, macchiarsi o perdere la loro lucentezza originale. Ma con un po’ di impegno e i giusti materiali è possibile trasformare nuovamente le proprie aree all’aperto in uno spazio accogliente e rinnovato. Bastano alcuni semplici passaggi per restituire nuova vita a sedie e tavoli di plastica.

Ridare lucentezza ai mobili in plastica

Un metodo efficace per rigenerare sedie e tavoli di plastica consiste nell’utilizzare un dentifricio sbiancante. Servendosi di una spazzola a setole morbide e lasciandolo agire per alcuni minuti, si possono rimuovere macchie e ingiallimenti.

Altro metodo per pulire e sbiancare le superfici prevede l’uso di alcool o aceto bianco, diluiti con acqua. Se le macchie sono particolarmente ostinate allora si può ricorrere a una pasta fatta di bicarbonato di sodio e acqua calda, da applicare con una spazzola o una spugna e poi risciacquare.

Come riverniciare sedie e tavoli di plastica

Per chi desidera rinnovare il colore è inoltre possibile ricorrere alla verniciatura. Dopo una pulizia approfondita si applica un primer specifico per plastica che aiuta la vernice ad aderire meglio. Una volta asciutto, si passa alla verniciatura. Meglio impiegare prodotti spray che garantiscono una copertura uniforme e duratura.

Mantenere gli arredi in buone condizioni

Per mantenere la plastica in buone condizioni, è consigliabile proteggerla dalle intemperie quando non in uso e pulirla regolarmente per prevenire l’accumulo di sporco e l’ingiallimento.