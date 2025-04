Questo progetto è semplice da realizzare e richiede pochi materiali, rendendolo ideale per pomeriggi di bricolage in casa. I ventagli possono essere decorati con colori, disegni o motivi a seconda dei gusti dei bambini, permettendo loro di esprimere la propria personalità. Perfetti per le giornate calde o come accessorio originale, i ventagli fai da te offrono anche una fantastica opportunità per riciclare oggetti di uso quotidiano.

Materiali

Fogli di cartoncino (formato A4 o A3)

Pennarelli o matite colorate

Nastri o fili colorati

Adesivi decorativi o etichette adesive

Glitter o carta brillante (opzionale)

Strumenti

Forbici con punta arrotondata

Colla stick o colla liquida adatta ai bambini

Righello per piegare il cartoncino in modo uniforme

Astuccio per raccogliere i piccoli oggetti

Fai disegnare ai bambini motivi o colorare il foglio con i loro pennarelli e matite preferite. Invitali ad aggiungere etichette adesive o decorazioni per personalizzare il ventaglio. Utilizza il righello per creare pieghe regolari a fisarmonica su tutta la lunghezza del foglio. Questo processo è divertente e i bambini possono partecipare secondo la loro età. Una volta piegato il foglio, lega un nastro o un filo colorato alla base per mantenere i pieghe insieme. Se necessario, applica un po’ di colla per rendere il ventaglio più stabile. Incolla glitter, adesivi brillanti o altri elementi decorativi per rendere il ventaglio ancora più speciale. Una volta pronto, il ventaglio può essere utilizzato dai bambini per giocare e rinfrescarsi nelle giornate calde.

