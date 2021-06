N on solo novità ma anche cult: ecco 10 film imperdibili da vedere su Amazon Prime Video questa estate.

Le temperature si alzano e chi non può trascorrere le giornate in spiaggia cerca refrigerio a casa sotto il condizionatore; per fortuna la programmazione degli abbonamenti non manca di novità e tra questi spicca proprio Amazon Prime Video che non propone solo serie TV ma anche film ideali da gustare nelle sere d’estate quando proprio manca la voglia di uscire anche solo per una passeggiata. Ecco 10 film da vedere su Amazon Prime Video durante l'estate.

Il principe cerca figlio

Oltre alle serie TV disponibili su Prime da vedere questa estate ci sono anche film, tra questi spicca il principe cerca figlio. Una commedia divertente che vi farà tornare bambine già dai primi minuti del film; il principe cerca figlio è chiaramente il sequel del film degli anni ’90 “il principe cerca moglie”.

Protagonista Eddie Murphy nei panni di Re Akeem. Questa volta l’attore non sarà intento a cercare una moglie ma il primogenito maschio avuto da un’avventura negli States prima di incontrare l’amore della propria vita. Le risate non mancheranno ma rimarrete anche incantate dai colori e dai costumi.

Yesterday

Le commedie musicali vanno fortissimo su Amazon Prime Video; dopo il successo di Ballo Ballo con sottofondo musicale dedicato alla grande Raffaella Carrà, sulla piattaforma di Streaming si torna indietro nel tempo e più precisamente al tempo dei Beatles.

Il film di Danny Boyle racconta di un cantautore squattrinato che una volta risvegliato da un incidente è l’unico a ricordare i successi dei Beatles. Il musicista decide di fingersi l’autore per riuscire a raggiungere il successo.

Snowpiercer

Avete presente la serie di successo Netflix Snowpiercer? Prima di essere stata una serie a puntate, la storia nata da un fumetto ha ispirato un film. Snowpiercer, disponibile per gli abbonati Prime Video, racconta di uno scenario post-apocalittico in cui un treno diventa un vero e proprio microcosmo per salvare almeno parte della popolazione dalle temperature glaciali che hanno investito il pianeta.

Se da una parte c’è la prima classe che ha sponsorizzato la costruzione del treno, dall’altra ci sono i poveri che vivono in coda e sono tenuti in vita con il minimo indispensabile. La rivolta sociale è inevitabile.

12 anni schiavo

Un film drammatico del 2014 assolutamente imperdibile è 12 anni schiavo. Il film tratto dal romanzo autobiografico di Solomon Northup è diretto da Steve McQueen e racconta la storia di un uomo libero che viene rapito per essere venduto come schiavo. Con Chiwetel Ejiofor ma anche Brad Pitt, Sarah Paulson e Lupita Nyong’o le emozioni sono travolgenti.

Maschile singolare

Dal 4 giugno in anteprima solo per gli abbonati Prime Video c’è Maschile singolare, un film emozionante in cui si narra la storia di Antonio, interpretato da Giancarlo Commare, che viene lasciato dal marito di cui non solo è innamorato ma è anche dipendente sia psicologicamente sia economicamente.

La storia prosegue con Antonio che grazie al supporto dell’amica Cristina, riesce a trovare una casa, un lavoro e un nuovo equilibrio. Quando però Antonio conosce Denis rimette in discussione tutto.

Chaos Walking

Un futuro lontano e non ben identificato fa da sfondo al film drammatico di Doug Liman. Nel film le donne sono scomparse mentre gli uomini mostrano tutti i loro pensieri grazie ad una forza chiamata “the noise”. Durante la trama però Todd Hewitt scopre l’esistenza di Viola che si è schiantata inavvertitamente sul Pianeta e fa di tutto per proteggerla in un ambiente per lei ostile.

Downton Abbey

La serie Downton Abbey non ha bisogno di presentazioni ma tra le novità in streaming disponibili dall’11 giugno su Prime Video c’è Downton Abbey, il film ambientato nel 1927 e con protagonista la famiglia Crawley.

Alice e Peter

Se non lo avete ancora visto dovete assolutamente rimediare; tra i 10 film da vedere su Amazon Prime Video durante l'estate c’è Alice e Peter un film con un cast d’eccezione di cui fa parte anche la splendida Angelina Jolie. Il film racconta dell’infanzia di Alice e Peter Pan prima che entrambi prendessero le strade che tutti conosciamo.

I am Greta

Un film intitolato I am Greta è sicuramente tra i 10 film da vedere su Amazon Prime Video durante l'estate. Girato dal regista Nathan Grossman racconta la vita della giovane attivista diventata una delle più famose al mondo. Greta Thunberg, famosa per i suoi scioperi e per i discorsi intensi e in grado di smuovere le masse diventa la protagonista del film in cui viene raccontato tutto il suo percorso di influenza che l’ha resa una delle donne più in vista del periodo.

The Gentlemen

Un cast d’eccezione per il film The Gentlemen esclusiva di Amazon. Una commedia con un po’ di azione in cui rimarrete estasiate osservando Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery e Colin Farrell. La trama racconta dell’emigrato americano Mickey Pearson considerato il re della marijuana a Londra ma che viene minacciato da altri rivali che desiderano ottenerne il dominio.