L e buone maniere sono importanti anche quando si tratta del più comune fra i dispositivi di sicurezza: ecco un vademecum da tenere a mente!

Non vediamo l’ora di liberarcene, ma per il momento la mascherina protettiva resta un elemento essenziale della nostra quotidianità. Anzi, ormai è come se fosse parte del nostro viso. È un’abitudine necessaria, un dovere, un obbligo. Ed è entrata così profondamente nella vita di tutti i giorni da richiedere un galateo ad hoc. Sì: anche a proposito di mascherina, bisogna pensare alle buone maniere. Adottare precise condotte che siano un segno di rispetto non solo per gli altri, ma anche per noi stessi. Passiamole in rassegna insieme.

Su la mascherina!

Capita a tutti di abbassare la mascherina in strada, magari per bere un caffè d'asporto, per fare un sorso d’acqua oppure per mettere in bocca una caramella al volo. Ma dobbiamo ricordare di rialzarla subito, ovunque ci troviamo: in ufficio, per strada, in un negozio. È una questione di sicurezza e, come dicevamo, rispetto. Succede anche che la nostra mascherina protettiva sia lì, sotto il mento oppure attaccata a un solo orecchio, e le persone vicine non dicano niente. Questo non significa affatto che ci stiano “autorizzando” o se ne infischino. Magari non vogliono fare polemiche oppure non hanno sufficiente faccia tosta per obiettare. Però è parecchio probabile che provino un gran fastidio. Da tenere a mente.

Attenzione all’igiene

Sono in molti a indossare le mascherine chirurgiche, però diciamo la verità: in pochi le utilizzano il giusto. Non vogliamo sindacare su questo, bensì porre l’accento sull’igiene. Perché vedere qualcuno con la mascherina macchiata, o comunque sporca (magari di fondotinta), è uno spettacolo davvero sgradevole. Ciò vale, naturalmente, anche per quelle lavabili. Prima di uscire di casa, sarebbe opportuno controllare bene. E accertarsi anche che non ci siano pelucchi vari.

Come comportarsi al bar e al ristorante

La mascherina protettiva dev’essere indossata anche al bar e al ristorante. È possibile toglierla al momento di consumare. A questo punto, bisogna decidere se limitarsi ad abbassarla – ma attenzione, perché potrebbe sporcarsi, soprattutto se siamo lì per mangiare - oppure infilarla in una bustina e poi riporre il tutto nella borsa. Mai poggiarla sul tavolo, sul bancone o su qualsiasi altro ripiano. In realtà, non dovremmo neanche metterla in tasca. L'ideale sarebbe avere sempre con sé un apposito porta-mascherina da sanificare ogni volta che si rientra in casa.

Salutarsi nel modo giusto

È vero: quando si incontra un’amica, un amico o comunque una persona cara, l’istinto è quello di abbassare la mascherina. Se non per baciarsi, perlomeno per parlare più liberamente. Ma bisogna trattenersi. I codici e la gestualità, ai tempi del Covid, sono cambiati. Ci si può salutare portando la mano destra sul cuore o semplicemente facendo ciao con la mano. Per quanto riguarda il gomito contro gomito, l’Oms ha fatto notare che non consente di rispettare la distanza di sicurezza, ma resta comunque una condotta all’insegna della prudenza. Un altro suggerimento: usa gli occhi, anche perché la mascherina li mette in risalto. Se tu sorridi, dai tuoi occhi si capisce chiaramente e fa un bell’effetto per chi ti è davanti. A volte qualcuno ti saluta ma tu non riesci a riconoscerlo? Non far finta di niente, rispondi lo stesso. Sarà un piacere anche per te!

Come conservare la mascherina

Le buone maniere hanno grande importanza anche in famiglia. Per questo motivo, ma anche – di nuovo – per tutelare la nostra sicurezza e quella degli altri, una volta tornate a casa dobbiamo conservare la mascherina nel modo giusto. Prima di toglierla, innanzi tutto, occorre igienizzare le mani. Importante è poi evitare di toccare la parte interna e levarla usando solo le cordicelle. A questo punto, la cosa migliore sarebbe metterla in un sacchetto usa e getta di plastica o di carta. Oppure in un contenitore ad hoc o in un cassetto, a patto che non entri in contatto con altri oggetti.

... E dove buttarla?

Il galateo della mascherina impone anche di smaltirla correttamente, quando non si può più utilizzare. Dove bisogna buttarla? Riportiamo le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità: “Le mascherine e i guanti vanno smaltiti con i rifiuti indifferenziati ma sempre posti prima dentro un sacchetto chiuso, per evitare contatti da parte degli operatori ecologici”. Pensiamo anche a loro.

