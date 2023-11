Cose da non dire mai a chi è del Sagittario

H ai a che fare quotidianamente con un Sagittario? Allora ti consigliamo di evitare di pronunciare alcune di queste frasi. Cosa non dire mai a chi è del Sagittario? Lo scopriamo subito

Divertenti, altruisti, amanti della libertà, i nati sotto il segno del Sagittario sono un’esplosione di brio, solarità e intelligenza brillante che li porta ad essere tra i segni più affascinanti dell’intero Zodiaco. Rappresentati dal centauro Chirone, nato dall’unione di una ninfa e del dio Crono, le persone di questo segno amano sedurre e affascinare e lo fanno egregiamente. E per quanto riguarda i difetti? Cosa non dire mai a chi è del Sagittario?

Essendo pensatori profondi non amano chi non prende sul serio i problemi sociali e non si impegna a risolverli. Pur essendo grandi intrattenitori, odiano quando qualcuno scambia questo loro lato socievole, per un’indole effimera e superficiale. Ma i motivi per i quali un Sagittario potrebbe offendersi e non rivolgervi più parola non sono certo finiti qui. Ecco cosa non dire mai a chi è del Sagittario e perché.

Le caratteristiche del Sagittario

I nati tra il 22 novembre e il 21 dicembre sono persone ottimiste, forse le più positive dell’intero Zodiaco, e sono dei veri e propri spiriti liberi. Sono poi affascinati da ciò che è lontano e diverso da loro e amano avventurarsi alla scoperta di ciò che non conoscono. Intraprendente, imprevedibile e anche un po’ anarchico: fermare il Sagittario quando si mette in testa di fare qualcosa è praticamente impossibile. Ama i viaggi ed è tollerante verso gli altri. I nati sotto questo segno, inoltre, sono sinceri, esuberanti, generosi e divertenti

I difetti del Sagittario

Uno dei suoi principali pregi, l’onestà, si trasforma spesso in un difetto: la loro schiettezza è talmente marcata che talvolta esagera e si trasforma in mancanza di rispetto. Non di rado c’è chi ci resta male per alcune parole pronunciate da un Sagittario. Vivendo la vita a mille all’ora, capita che il Sagittario faccia promesse irrealizzabili: questo aspetto viene spesso scambiato per cattiveria e disonestà, ma non è niente di tutto ciò. Semplicemente, non sempre il Sagittario, prima di aprire bocca, pondera bene le sue parole. I nati sotto il segno sono tipi impazienti e, visto il loro spirito da ‘giramondo’, tendono a essere infedeli: difficilmente riescono impegnarsi a fondo in una sola relazione. L’autostima del Sagittario è smisurata e questo si tramuta spesso in una fastidiosa e presuntuosa sicurezza di sé.

Affinità del Sagittario

Il Sagittario, essendo un segno di fuoco, ha grande affinità con i segni d’aria. L’intesa è vincente in particolare con i Gemelli, con cui condivide lo spirito da viaggiatore, e con la Bilancia, che gli dona un po’ di equilibrio. Grande affinità si trova tra il Sagittario e gli altri segni di fuoco, come l’Ariete, con cui vive indimenticabili momenti di avventura e di passione, e con il Leone, che lo aiuta a stabilizzarsi. Se si ha la fortuna di entrare in contatto con una persona del Sagittario, bisogna però stare attenti alle parole che si usano: ecco cosa non dire mai a chi è nato sotto questo segno dello Zodiaco.

Sei indelicato

Chi ha amici o familiari nati sotto questo segno lo sa bene, i Sagittario sono diretti, non amano avere mezzi termini e la loro sincerità è senza filtri. È capitato a tutti noi di avere a che fare con qualcuno di questo segno, pronto a dirci, senza giri di parole, il suo punto di vista, a volte tagliente, ma sicuramente onesto, sempre. Per questo molte persone possono scambiare questa loro estrema sincerità per indelicatezza e accusarli di avere poco tatto.

Dire a un Sagittario «Sei indelicato» o «Non hai avuto tatto», vuol dire mettere in dubbio la loro buona fede e questo per loro non è ammissibile. Essendo come un libro aperto, non danno un loro parere per ferire chi hanno di fronte, ma perché la loro onestà viene prima di tutto.

Pianifica meglio la tua vita

Esuberanti, liberi dagli schemi e dalle costrizioni, i nati sotto il segno del Sagittario amano godere di ogni attimo della vita e lo fanno con passione. Viaggi, esperienze nuove, incontri fortuiti che diventano legami speciali, sono la linfa delle persone del segno. Queste caratteristiche li portano spesso ad avere uno stile di vita meno regolare di tante altre persone, meno incasellabile. Ma è proprio questo quello che loro ricercano.

Quindi incontrare un Sagittario e dire frasi del tipo «Pianifica meglio la tua vita» o «Organizza il tuo tempo» è fiato sprecato e potrebbe portarli a fare un passo indietro nei vostri confronti e nei confronti di tutte quelle persone che non apprezzano questo loro lato così selvaggio e avventuroso.

Chiedi aiuto

Cosa non dire mai a chi è del Sagittario? Una frase tanto banale, quanto difficilissima da prendere in considerazione per loro: «Chiedi aiuto». Eh, sì, avete letto bene. Tutti noi abbiamo bisogno di aiuto. Tutti ci troviamo o ci siamo trovati ad avere difficoltà nella vita e nel chiedere aiuto abbiamo cercato una sponda affidabile a cui poterci aggrappare per imparare a risalire da una situazione in cui stavamo sprofondando. Dalle piccole alle grandi difficoltà, l’aiuto degli altri può essere prezioso, spesso vitale.

Eppure per i nati sotto il segno del Sagittario chiedere aiuto è molto difficile. Facendo molto affidamento su se stessi e contando sempre sulle loro forze, faticano a farsi vedere vulnerabili e ad affidarsi agli altri per avere un supporto. Tanto espansivi in pubblico, quanto riservati riguardo ai loro sentimenti, le persone di questo segno non gradiscono consigli di questo tipo e potrebbero rispondere in maniera secca a chi suggerisce loro di chiedere un aiuto.

Sei noioso

Sembra assurdo dirlo a un Sagittario, vero? In fondo sono governati da Giove, il pianeta del gioco e del divertimento, quindi come potranno mai essere considerati noiosi? Infatti non lo sono quasi mai, ma può succedere che in momenti di rabbia qualcuno affermi davanti ai loro occhi quella che può essere percepita come una sentenza impossibile da mandare giù «Sei noioso».

Scandire queste parole davanti a un Sagittario vuol dire farlo sprofondare in un mood di estrema tristezza. Divertenti ed esuberanti per natura, non possono concepire di essere percepiti come noiosi. Quindi evitate di pronunciare questa frase, eviterete anche di vederli giù di corda, spenti e pensierosi.

Limita i viaggi

Curiosi, avventurosi, stimolati da esperienze e persone diverse, i nati sotto il segno del Sagittario vivono il viaggio come un’esperienza totalizzante e vitale, e appena possono prenotano un volo last minute, preparano il loro bagaglio a mano e partono per mete lontane. Viaggiano molto? Sì, perché lo fanno per passione pura, la loro è una vera e propria esigenza.

Quindi che se c’è una cosa da non dire mai a chi è del Sagittario è proprio «Limita i viaggi» o «Viaggia di meno». Frasi semplicemente inaccettabili per le persone del segno che in questo modo vedono minata la loro libertà e la loro voglia di scoprire il mondo e vivere avventure uniche.