L’oroscopo di lunedì 10 giugno

O roscopo di lunedì 10 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Dimostrerete una certa allegria, la gioia di vivere e di fare cose speciali. Per un momento da condividere sempre, da regalare a voi stessi e a chi amate.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Vi sentirete in dovere di fare qualcosa per non fare una brutta figura, lasciandovi convincere da certi sensi di colpa. Ma forse è meglio così, siate diligenti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna vi aiuta a fare sempre la cosa migliore, ad indovinare gusti e preferenze di qualcuno per non scontentare nessuno. Sotto un cielo che avvicina.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Darvi da fare e prendere certe iniziative sarà qualcosa che vi fa stare bene, che vi rende convinti e soddisfatti di ciò che state vivendo. Seguite l’istinto.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Una Luna tanto vicina finirà per rendervi particolarmente orgogliosi, molto attenti a ciò che comunicate, soprattutto agli amici. Avete bisogno di essere apprezzati.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi verrà facile dialogare e fare cose con gli altri ma senza una ragione apparente, seguendo il trend delle stelle. Dunque sentitevi liberi di scegliere.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Il vostro bisogno di capire che state costruendo il futuro oggi passa anche dalla voglia di nutrirvi di cose importanti, di vedere che state scegliendo il meglio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Preoccupatevi di capire come potete usare risorse e capacità di certe persone, perché non potete fare ogni cosa da soli. Usate l’intuito e chiedete una mano.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Vorrete dimostrare solo il lato migliore di voi stessi, parlando di cose importanti, esibendo la vostra naturale propensione verso tutto ciò che ci fa crescere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Potreste preoccuparvi per il modo con cui qualcuno sta facendo qualcosa, tralasciando dettagli, non rispettando regole o modi. Impossibile per voi tacere.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Vi rivolgerete spesso alle persone vicine per trasmettere loro una certa voglia di cose belle, divertenti. Sarete veri diffusori di passione e di allegria, siatene orgogliosi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

A volte è importante ricordarsi di tutte quelle cose che, solitamente, scordiamo, lasciamo da parte e non vogliamo vedere. Tempo di essere precisi, solerti.