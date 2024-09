Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno vi dimostrerà maggiore apertura e una buona predisposizione, aiutandovi a percepirvi migliori, più capiti e sicuramente apprezzati. Bella sensazione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La nuova opposizione di Venere sembra esigere maggiore impegno con gli altri e con le cose che succedono intorno a voi. Accettate certe realtà senza dare troppo peso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Luna e Giove si uniscono tra le vostre stelle, per questo le emozioni correranno spesso verso certe persone o impegni che contano, che vi stanno a cuore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Vi sentite troppo carichi e ottimisti per sopportare quelle solite persone che tendono invece a rinunciare, a non fare o a rimandare. Meglio fare di testa vostra.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Per colpa di una Venere che si comporta in modo strano, non sempre avrete voglia di impegnarvi o di stare sul posto di lavoro. Qualcosa vi porta lontano.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Siete in vena di rivedere modi e stili, forse per accontentare certe persone che hanno bisogno di voi ma in modo diverso, affettuoso, amorevole. Siate gentili.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Malgrado la partenza di Venere, di cui vi dispiace un po’, saprete trovare spunti e idee per tenere alto l’umore, per non smettere di nutrirvi di buona energia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Questa Venere arriva senza preavviso, migliorando gli equilibri dei rapporti perché vi avvicina al cuore di qualcuno. Accettate le decisioni del cielo, perché vi aiuteranno.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Avete sinceramente voglia di andare verso gli altri, di incontrare persone e affetti senza perdere tempo, scavalcando pigrizie e ostacoli. È la vostra passione a comandare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Dovete accettare che, certe persone, siano decisamente in vena di sogni e di programmi, dunque smettete subito. Per una volta evitate di ricordare loro i limiti della realtà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Il cielo vi offre la concreta possibilità di divertirvi, di fare qualcosa di bello e di speciale che nutrirà il vostro spirito. Provate a mettere da parte certi impegni e lanciatevi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna accende in voi pigrizie e languori, facendovi percepire come ancora più pesanti e noiosi certi obblighi, quelle situazioni che non vi divertono. Voglia di libertà.