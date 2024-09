Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Un Mercurio difficile ma prezioso vi aiuterà, certamente, a fare grande chiarezza circa qualcosa che condividete, qualcosa che vi unisce agli altri.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Per qualcuno sembra facile accettare certi limiti, certe regole che in qualche modo apprezzate, che vi serve osservare. Così che la qualità dei rapporti sia migliore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sole e Mercurio sono vicinissimi, talmente tanto da consentirvi di spiegare perfettamente ogni cosa, raccontando anche quelle cose di cui solitamente preferite non parlare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Marte, dal vostro segno, si connette a Saturno rendendo precisa e logica la forza, ogni sforzo o passione del momento. Soprattutto le vostre azioni saranno apprezzate.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Momento ideale per le cose pratiche, per le spese e le questioni legate al denaro in genere. Succede perché sapete e volete affrontare ogni cosa in modo chiarissimo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Una Luna vicinissima vi convince ad apprezzare sia la bellezza che la passione, la forza e la dolcezza. Regalandovi così uno speciale equilibrio che vi renderà unici.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Forse dovreste imparare da qualcuno ad apprezzare anche quelle cose o quei pensieri che non funzionano in modo logico, che non esprimono precisione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Marte e Saturno si parlano migliorando ogni forma espressiva, aiutandovi a vivere meglio persone e situazioni di casa. Ottime anche le dinamiche con le persone amiche.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Non preoccupatevi troppo per qualcuno, perché alla fine gli altri sapranno fare chiarezza, sapranno trovare risposte e conferme da soli. Lasciate che tutto vada come deve.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Apprezzerete le cose intime, quelle che non dovete mai condividere veramente. Per un momento in cui apprezzare affetti e situazioni personali.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Il cielo vi consente di confrontarvi, in modo molto intelligente e anche costruttivo, con persone e partner. Ricercate quelle situazioni che aiutano i dialoghi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Alcune persone stavolta potrebbero decidere, scegliere di fare qualcosa e di sbloccare situazioni. Abituatevi a stare con chi è in vena di agire, di reagire.