L’oroscopo di mercoledì 12 giugno

O roscopo di mercoledì 12 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Le emozioni vi daranno ragione, vi diranno che fate benissimo a vivere di energie nutrendovi di entusiasmo. Lasciate fuori dal presente quelle cose che vi rallentano.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna vi suggerisce di puntare sulle persone, curando di più e meglio alcuni rapporti, mettendo da parte quei sogni che si prendono del tempo, che rimandano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il vostro bellissimo Mercurio litiga con le regole incomprensibili di Saturno, per questo vi sentirete polemici, sempre pronti a discutere di ogni cosa, di ogni proposta.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Saprete dire e comportarvi in modo perfetto rispetto alle cose del lavoro, quando agite o costruite qualcosa. Per un momento capace di costruire, di inventarsi qualcosa.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non sempre qualcuno avrà voglia di capire, di ascoltare parole veloci, di condividere con voi un’impressione o una speranza. Non è colpa vostra.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Luna e Mercurio vi renderanno particolarmente emotivi, incapaci di accettare e di sopportare pesi o obblighi, sempre piuttosto liberi e indipendenti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Cercate di capire meglio perché qualcuno non ha forse voglia di fare cose che non ama, che non vuole. Non siate giudicanti e accogliete le vere ragioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Per sentirvi meglio con qualcuno siate sempre ricchi di proposte e di cose da raccontare. Perché forse ci si aspetterà da voi parole interessanti e qualche suggerimento.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Impossibile contare su qualcuno se avete bisogno di fare, di ragionare e di essere concreti, funzionali. Meglio insomma condividere solo la leggerezza, la bellezza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Mercurio vi sconsiglia di fare cose pratiche, di avventurarvi in discorsi o discussioni complicate, di mandare messaggi proprio ora. Scegliete un altro momento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non esagerate con le cose fatte di fantasia, di quella bellezza che spesso finisce per sfuggire al nostro controllo, alla comprensione. Fidatevi solo della logica.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Le emozioni potrebbero complicarvi i pensieri e le intenzioni del momento. Dunque separate ogni azione dalla paura, dall’entusiasmo e da tutto ciò che non serve.