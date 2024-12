Ariete

Per credere veramente in ciò che pensate essere importante dovrete scontrarvi prima con realtà e pessimismi che faranno di tutto per farvi cambiare idea. Una sfida.

Toro

Qualcuno potrebbe decidere di fare qualcosa nonostante tutto, malgrado i consigli e le raccomandazioni che avrete fatto. Lasciatelo fare, non preoccupatevi troppo.

Gemelli

La Luna Nuova, che si forma in opposizione, vi spingerà a dover considerare e accogliere certe decisioni che qualcuno sembra essere in vena di prendere.

Cancro

Vi sentite inspiegabilmente carichi e motivati, persino capaci di fare e di risolvere quelle cose che di solito vi annoiano, che non vi interessano. Siete speciali.

Leone

Sarete galvanizzati da questa Luna Nuova che vi regala fantasia e la voglia di riprovarci ma usando l’immaginazione, ribellandovi a chi o a cosa sembra volervi limitare.

Vergine

Non trascurate certe necessità o desideri che si fanno sentire dentro di voi. Andate oltre persone e schemi per vivere tutto quello di cui avete voglia e bisogno.

Bilancia

È il momento adatto per parlare, per chiarire, per mettere in luce certe verità. Fatelo anche se qualcosa vi spingerebbe a tacere, perché avrete le stelle dalla vostra parte.

Scorpione

Potete prendere una piccola decisione pratica scegliendo questo momento per agire, per dimostrare concretamente la vostra disponibilità. Sarà divertente osservare le reazioni.

Sagittario

La Luna riparte da voi, dalla vostra sete di avventura e di cambiamento. Un desiderio soffocato però da certe regole e dalla vostra pigrizia. Iniziate a coltivare un progetto.

Capricorno

Non sempre darete seguito o voce a uno strano bisogno di cambiare, alla sottile voglia di trasgredire con qualcosa. Eppure, seguire l’istinto o il desiderio vi farebbe bene.

Acquario

Mettete da parte quella logica spesso inutile per vivere, pienamente, le nuove energie del novilunio, della forza amica dei cambiamenti. Non siate nemici di voi stessi.

Pesci

Non sempre Giove vi consentirà di credere alle promesse della Luna Nuova. Eppure, grazie all’energia lunare, potreste forse immaginare ora nuove cose e altre possibilità.