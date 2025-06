Ariete

Sembrate preoccuparvi un po’ per il modo con cui qualcuno svolge o gestisce un compito, una missione. E non avrete paura di dire chiaramente che non vi piace.

Toro

La Luna si oppone alla vostra nuovissima Venere portando dubbi e inutili paure. Qualcosa che potrete controllare smettendo di fare confronti, di essere competitivi.

Gemelli

Ancora la Luna a dirvi, a proporvi. Ancora le emozioni a spiegarvi che è importante credere di più a certe persone e ai sogni di grandezza. Non sarà difficile ascoltare.

Cancro

Qualcosa vi impedisce di credere alle promesse migliori, a quella bellezza che non dovrebbe mai mancare ai sogni. Cercate, invece, di fare chiarezza fidandovi.

Leone

Venere riaccende i soliti dubbi e le stesse domande che Plutone non smette di ricordarvi. Dovrete quindi trovare forza e fiducia con le cose che volete fare, per non arrendervi.

Vergine

Ora che il cielo vi è un po’ più amico, provate a contraccambiare sorridendo più spesso, facendo capire a tutti che il vostro mood è migliorato, che avete voglia di vivere.

Bilancia

Plutone potrebbe spegnervi o rallentarvi un po’ con il suo carico di domande. Voi, invece, sentitevi sicuri, convinti delle vostre scelte, di tutto ciò che volete fare.

Scorpione

La Luna vi porta nuove emozioni e una certa intensità interiore, proprio ora che altri, invece, iniziano a dubitare di qualcosa. Proteggetevi preferendo vivere anche da soli.

Sagittario

Luna e Giove si parlano e si capiscono, per questo sentirete di potervi fidare di qualcuno, di persone che sanno quello che fanno, che vi daranno una mano.

Capricorno

Mettete subito da parte prudenza e scetticismo per vivere, come si deve, Venere con le sue proposte, con la bellezza delle invenzioni. Non ponete limiti a niente.

Acquario

Venere è troppo forte e bella per farvi stare tranquilli, per cedere alla sua voce senza pensare. E subito Plutone vi dirà di non fidarvi, di rinunciare. Ma Plutone si sbaglia.

Pesci

Sarete sostenuti dalla forza dolce della Luna e da quella Venere che non smette di rendervi belli, simpatici, piacevoli. Dunque potete permettervi di fare davvero molto.