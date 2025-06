Viaggiare a bordo di un luxury train a lunga percorrenza è un’esperienza fuori dal tempo, tra comfort assoluto e paesaggi da favola. Dall’iconico Venice Simplon-Orient Express in Europa al futuristico Shiki-Shima in Giappone, questi hotel a cinque stelle su rotaia offrono un modo unico per esplorare territori quasi sempre inaccessibili con altri mezzi. Interni sontuosi, cucina stellata e servizi esclusivi completano una vacanza sicuramente non economica ma assolutamente memorabile.

Ogni continente ha il suo gioiello su rotaie: dal raffinato Seven Stars in Kyushu che percorre il Giappone rurale all’esotico Eastern & Oriental Express nel Sud-est asiatico, dal Canadian Prestige che si snoda fra paesaggi immensi al Dolce Vita Orient Express che regala itinerari romantici in Italia fra arte e natura. In particolare il nostro Paese vanta percorsi su rotaia davvero suggestivi da gustare a ritmo lento. Ecco dieci itinerari ferroviari che trasformano il viaggio stesso in una destinazione da sogno, vere e proprie crociere su rotaia da aggiungere alla lista dei tuoi sogni nel cassetto.

Venice Simplon-Orient Express

Tra Parigi, Venezia, Vienna e Istanbul, il Venice Simplon-Orient Express è un capolavoro del viaggio su rotaia. Di proprietà di Belmond, riprende lo stile Belle Époque per un vero viaggio nel tempo. Nel 2025 l’artista francese JR ha firmato il progetto della carrozza L’Observatoire, uno spazio privato con vetrate curve, pensato per osservare il cielo notturno come in un antico osservatorio astronomico. A bordo, lo chef Jean Imbert propone menu ispirati ai territori attraversati.

La Dolce Vita Orient Express

Celebrazione dell’eleganza e del design italiano degli anni ’60, La Dolce Vita Orient Express è stato concepito dallo studio di architettura e design Dimorestudio ponendosi come omaggio allo stile di Giò Ponti, Nanda Vigo, Gae Aulenti e Osvaldo Borsani. Itinerari di una o due notti che toccano le diverse Regioni d’Italia, dalla Liguria alla Toscana, da Roma alla Sicilia. Vigneti a perdita d’occhio, borghi medievali, coste frastagliate e città d’arte. Cucina d’autore grazie al tocco di Heinz Beck, chef insignito di tre stelle Michelin.

The Maharajas’ Express

Il Maharajas’ Express, chiamato “l’Orient Express d’Oriente”, è stato nominato “Miglior treno di lusso al mondo” per sette anni consecutivi ai World Travel Awards. Opera da ottobre ad aprile attraverso cinque stati dell’India settentrionale e centro-settentrionale. Quattro gli itinerari (Indian Splendour, Heritage of India , Indian Panorama e Treasures of India) tra Delhi, Agra, Jaipur, Udaipur e Mumbai. Il treno può ospitare fino a 84 passeggeri. Ci sono 20 cabine Deluxe, 18 Junior Suite, 4 Suite e una speciale Suite Presidenziale che si estende per un intero vagone e include due camere, due bagni (uno con vasca), soggiorno e servizio di maggiordomo personale. Il treno dispone di due carrozze ristorante, Rang Mahal e Mayur Mahal. Entrambe offrono un’esperienza culinaria raffinata e completa.

Eastern & Oriental Express

Questo treno Belmond offre diversi itinerari da due o tre notti alla scoperta della Malesia. Le cabine, eleganti e romantiche, sono ricche di intricati intarsi, tessuti delicati e tocchi vintage. Una lounge privata permette di ammirare gli straordinari paesaggi del paese asiatico. Il punto forte dell’Eastern & Oriental Express è la prima Dior Spa su rotaia del Sud-est asiatico, dove è possibile rilassarsi con massaggi mentre si attraversano foreste pluviali. Il percorso tocca città vivaci come Kuala Lumpur e Penang, oltre a meraviglie naturali come il Parco Nazionale Taman Negara, uno dei più antichi ecosistemi al mondo. Il celebre chef taiwanese André Chiang firma i menu ispirati alla tradizione malese e peranakan.

The Blue Train

Il “treno blu” collega Pretoria a Città del Capo attraversando 1.600 km in tre giorni e due notti. L’itinerario si snoda attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari del subcontinente africano, con un’escursione nel Kimberley per visitare il Big Hole e il Diamond Mine Museum. Sul Blue Train il comfort è assoluto: le suite con letto matrimoniale hanno bagni privati con docce o vasche da bagno, lavabi in marmo e finiture dorate. A collegare le suite private ci sono due carrozze decorate in boiserie: la Blue Train’s Lounge e la Club che sono l’ideale per un aperitivo A tavola piatti gourmet con vini sudafricani e una selezione musicale che accompagna perfettamente la visione delle savane dorate.

Seven Stars in Kyushu

Con solo 30 passeggeri per volta e appena sette carrozze, il Seven Stars è un gioiello dell’ospitalità giapponese. Disegnato da Eiji Mitooka, fonde eleganza orientale e comfort occidentale. Le suite sono arredate con legni locali, tatami e tessuti pregiati. Il treno esplora l’isola di Kyushu, da Fukuoka a Kagoshima, passando per paesaggi vulcanici, onsen naturali e villaggi rurali. I momenti conviviali si svolgono nella lounge Blue Moon, con musica dal vivo, e nella sala da tè Jupiter, in stile ryurei.

Train Suite Shiki-Shima

Uno dei treni più futuristici al mondo, il Suite Shiki-Shima può ospitare solo 34 passeggeri in suite su più piani, con ampie vetrate panoramiche e vasche da bagno in cipresso giapponese. Gli itinerari coprono la regione del Tōhoku e l’Hokkaido, toccando stazioni termali, paesaggi innevati e templi secolari. La cucina è supervisionata da chef locali e cambia in base alla stagione, con ingredienti freschi del Giappone settentrionale.

Golden Eagle Trans-Siberian Express

Attualmente non operativo per via del conflitto russo-ucraino, il Golden Eagle copriva la tratta transiberiana da Vladivostok a Mosca in 15 giorni. Le cabine sono dotate di bagno privato e zona lounge. Durante il viaggio si attraversavano 8 fusi orari, con soste a Irkutsk, Ekaterinburg, Kazan e Ulan-Ude, oltre a una tappa speciale sul lago Baikal e un’escursione in Mongolia.

Royal Scotsman

Il Royal Scotsman è l’unico treno di lusso nel Regno Unito con una spa Dior a bordo. Con itinerari da due a sette notti attraverso le Highlands scozzesi, ospita massimo 36 passeggeri in cabine in stile edoardiano. I viaggi includono soste per visitare castelli medievali, distillerie di whisky e laghi avvolti nella nebbia. Il vagone osservatorio, con ampie finestre e divani in tartan, è il luogo perfetto per ammirare cervi e aquile reali.

The Canadian Prestige: Westbound

Operato da VIA Rail Canada, questo treno storico collega Toronto a Vancouver in un viaggio di 4.000 km e 4 fusi orari. La Prestige Class include servizio concierge personalizzato, bagno privato e finestra panoramica extra-large. Il percorso attraversa la vastità del Canada: dai Grandi Laghi alle pianure del Saskatchewan, fino alle vette rocciose della Columbia Britannica. Il cuore pulsante è la Skyline Car, una carrozza panoramica a due livelli da cui ammirare il cielo stellato sopra le Montagne Rocciose.

