Ariete

Percepirete uno strano bisogno di fare, di iniziare, di prendere in qualche modo l’iniziativa per non sentirvi troppo fermi, così immobili. Solo conciliate desideri e possibilità.

Toro

La nuova amicizia del Sole, che dà il via all’estate, vi porta migliori energie e una sana voglia di stare con gli altri, sapendo di poter brillare un po’. E la Luna vi avvicinerà a chi amate.

Gemelli

Sarà un momento da vivere in silenzio, indovinando ciò che succede prima ancora di vederlo, di osservarlo. Usate l’istinto e muovetevi con spontaneità per non sbagliare.

Cancro

Inizia l’estate, la vostra stagione, la vostra migliore energia. Il Sole vi porta energia vitale e un diverso entusiasmo, qualcosa che potrete celebrare con una certa fortuna.

Leone

Usate l’emozione, l’entusiasmo e vivete ogni cosa in modo speciale, intenso, unico. Perché solo così vi sentirete bene, capaci di ottenere quello che volete.

Vergine

Il Sole si aggiunge al lungo elenco di stelle amiche, rendendovi ancora più forti e più consapevoli delle vostre qualità, delle capacità. Non vi resta che puntare in alto.

Bilancia

La quadratura del Sole sposterà sul lavoro e sulla realizzazione la vostra energia, la vostra attenzione. Un cambiamento che vi spinge a dare importanza a ciò che farete.

Scorpione

La nuova amicizia estiva del Sole arriva nel momento giusto. Proprio mentre, cioè, la Luna vi sfida a dimostrare passione e coinvolgimento in ogni cosa, in tutto.

Sagittario

Ritrovate un rapporto migliore con chi amate, mettendoci leggerezza, comportandovi finalmente in modo spontaneo. Niente sarà imposto, nulla vi sarà chiesto.

Capricorno

Accontentate questo Sole opposto concedendovi di più, facendo sempre la vostra parte e non avendo paura di esserci, di apparire. Lasciatevi coinvolgere dal presente.

Acquario

Cercate in voi stessi, e nelle piccole cose, tutto ciò che serve a sentirvi forti, importanti, solidi. Senza dare troppa importanza a ciò che vi distrae, che vi porta lontano.

Pesci Sole e Luna vi amano, regalandovi nuovo benessere e tanta voglia di vivere al meglio i favori di queste stelle. Concedetevi un momento fatto di bellezza, di armonia.