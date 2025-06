Islanda, Singapore e Danimarca sono i tre Paesi più sicuri dove viaggiare nel 2025. A dirlo è HelloSafe, piattaforma britannica di confronto dei prodotti finanziari, che ha appena pubblicato il suo Travel Safety Index analizzando 35 indicatori in 5 categorie, basandosi su dati di ONU, Banca Mondiale e altre fonti.

L’Europa domina la classifica dei Paesi più sicuri per il 2025, con nove nazioni nella top 10. Male l’Italia, soltanto 33esima. Agli ultimi posti ci sono Filippine, Colombia e Messico.

Dalla violenza ai disastri naturali: le nazioni più sicure secondo HelloSafe

Il sito di comparazione HelloSafe pubblica ogni anno il suo indice di sicurezza in viaggio basato su 35 fattori diversi, che rientrano tutti nelle seguenti categorie: violenza nella società, coinvolgimento in conflitti armati (interni o esterni), infrastrutture sanitarie, militarizzazione e frequenza di disastri naturali. Sulla base di questi indicatori, le nazioni sono state classificate su una scala da 0 a 100, dove 0 rappresenta il livello più sicuro e 100 il livello più pericoloso. HelloSafe ha precisato che «questo indice non intende riflettere l’attrattiva turistica di un paese, ma piuttosto un indice globale di sicurezza e protezione basato sul maggior numero possibile di criteri oggettivi».

Islanda Paese leader nella sicurezza per i viaggiatori

Ancora una volta l’Islanda ha ottenuto il primato della sicurezza per i viaggiatori. Grazie a un punteggio di 18,23 su 100, il più basso, è in vetta alla classifica. Il Paese, al primo posto anche nel Global Peace Index, ha bassissimi tassi di criminalità, gode di un forte senso di comunità, ha un sistema sanitario di alto livello e una popolazione che è stata classificata fra le più felici del mondo.

Le nazioni più sicure: la top 10

Singapore (19,99) e Danimarca (20,05) salgono sul podio dei Paesi più tranquilli dove trascorrere le vacanze. Austria (20,31) e Svizzera (20,51) completano la top five. In un periodo purtroppo segnato da numerosi conflitti, 12 dei 15 Paesi più sicuri al mondo si trovano in Europa. Ecco la classifica HelloSafe:

Islanda (18.23) Singapore (19,99) Danimarca (20.05) Austria (20.31) Svizzera (20.51) Repubblica Ceca (21.19) Slovenia (21.44) Finlandia (21,81) Irlanda (22.49) Ungheria (22,87)

Filippine, Colombia e Messico i Paesi più a rischio

Le Filippine, secondo le rilevazioni di HelloSafe, sono la destinazione turistica più pericolosa al mondo per il 2025, con un punteggio di 82,32 su 100, attribuito dall’indice agli “alti livelli di violenza nella società”. Nonostante questo le Filippine restano una destinazione popolare per i viaggiatori con 5,4 milioni di viaggiatori stranieri che nel 2024 si sono recati nelle splendide isole del Sud-Est asiatico.

Al secondo e terzo posto fra i Paesi più pericolosi si trovano rispettivamente la Colombia (79,21) e il Messico (78,42), entrambi con alti livelli di criminalità e rapimenti, secondo il Dipartimento di Stato americano.

La top 10 dei Paesi più sicuri del mondo

A completare la top 5 delle nazioni più pericolose ci sono India e Russia, con punteggi rispettivi di 77,86 e 75,65: nel primo caso influiscono i timori che possa scoppiare una guerra tra India e Pakistan dopo gli scontri avvenuti il ​​mese scorso nella regione contesa del Kashmir. Nel caso della Russia, non ci sono segnali che possano far ben sperare per un cessate il fuoco in Ucraina. Gli Stati Uniti si sono classificati come il 14° Paese meno sicuro in cui viaggiare, con un punteggio di 59,47. Ecco la top 10 delle dieci nazioni più pericolose secondo HelloSafe:

Filippine (82.31) Colombia (79,21) Messico (78,42) India (77,86) Russia (75,65) Yemen (74,6) Indonesia (72,94) Somalia (70,8() Mozambico (69,69) Pakistan (68.03)

Leggi anche Mete economiche per viaggiare da sole: le più consigliate