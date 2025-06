Ariete

Difficile, difficilissimo convincervi di qualcosa, forse perché le emozioni e l’orgoglio avranno sempre la meglio su ogni cosa, su ogni parola e ragionamento.

Toro

Le vostre parole potrebbero essere rallentate o ostacolate da una paura che non capite ma che si fa sentire. Dunque non imponetevi grandi discorsi in pubblico.

Gemelli

Non ascoltate certi pensieri, o certe persone amiche, che faranno di tutto per farvi desistere con una iniziativa, con qualcosa che volete fare. Fatelo e basta, senza aggiungere dubbio.

Cancro

Questa Luna vi impedisce di fare le cose con il buon senso, usando la logica. Forse perché avrete una fretta eccessiva di fare, di conseguire e di chiudere con qualcosa.

Leone

Non manca una certa motivazione che vi spinge a fare, a credere in certe occasioni, a non mancare di esserci per non sprecare alcuna possibilità. Per un momento tonicissimo.

Vergine

Qualcuno sembra forse preoccuparsi troppo per qualcosa, finendo per farvi perdere la voglia di fare, di impegnarvi. Non lasciate che le premure degli altri vi condizionino.

Bilancia

Dare troppa attenzione agli altri, preoccupandovi di ciò che diranno o penseranno, potrebbe finire con il rendervi non abbastanza lucidi o efficaci sul lavoro.

Scorpione

Mercurio ha bisogno di farvi pensare in grande, concentrandovi solo sulle cose che davvero hanno un valore, un senso. Non perdete tempo con i piccoli problemi.

Sagittario

Qualcuno potrebbe far fatica a tenere alto l’umore, a sorridere al presente e a respirare leggerezza. Voi invece concentratevi su quel miglioramento che Giove ha iniziato.

Capricorno

Potreste essere piuttosto prudenti con le parole e con le dimostrazioni, forse perché non vi sentite così sicuri, forse perché non potete contare su certe realtà.

Acquario

Affrontate con calma e con una certa prudenza ogni cosa, così da non sbagliare con i modi e con i tempi del tutto. Siate cauti con le parole e con le promesse.

Pesci

Convincete qualcuno a fidarsi di voi, a non dire di no inutilmente a qualcosa di bello e di importante. Metteteci coraggio e fiducia, non lasciando niente al caso.