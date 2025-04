Ariete

Se non vi sentite troppo sicuri delle vostre affermazioni semplicemente tacete e evitate di esporvi con qualcuno. La Luna vi chiede una certa prudenza, buon senso.

Toro

Attenzione a non sottovalutare la fatica e l’impegno che sono necessari a concretizzare qualcosa, ad ottenere un risultato. Muovetevi piano senza promettere.

Gemelli

Un pensiero o una preoccupazione di lavoro rischiano di guastare un po’ i vostri slanci emotivi, le vostre ambizioni, il desiderio di fare di meglio e di più.

Cancro

Stavolta non avete troppa voglia di fare ogni cosa per bene, di prendervi cura di dettagli noiosi, di apparire tanto seri. Per una volta evitate di essere diligentissimi.

Leone

Non sembra essere il momento ideale per inventare, per costruire e divertirvi a vivere nuove esperienze. Qualcosa, infatti, vi consiglierebbe di aspettare.

Vergine

A qualcuno forse non piacerà il modo con cui andate incontro a lui, con cui vi muovete, il vostro comportamento. Ma, prima di sentirvi in colpa, chiedetevi il perché.

Bilancia

Sentite crescere, in voi, il bisogno di andare veramente incontro a qualcuno, anche se la cosa vi richiede un sacrificio, forse una rinuncia. Siate generosi.

Scorpione

Non sembra essere consigliabile fare proposte a qualcuno che non apprezzerebbe certamente i vostri sforzi, le vostre idee. Tenete per voi ogni intuizione.

Sagittario

Dubbi e preoccupazioni interiori oggi vi impediranno di incontrare il mondo con serenità, con la giusta dose di luce e di ottimismo. Decidete che cosa è più importante.

Capricorno

Non vi verrà facile indovinare il modo migliore per dire, per parlare con una persona che è pronta a notare limiti e errori nei discorsi che farete. Limitate le parole.

Acquario

Ora che avete forse chiarito qualcosa con qualcuno vi sentite meglio, più capaci di vivere e di chiedere, in armonia con tutto. Apprezzate i vantaggi della chiarezza.

Pesci

Questa Luna vicina dice che non sempre le emozioni saranno amiche del vostro essere, del vostro fare. Meglio insomma tenere sotto controllo impulsi e desideri.