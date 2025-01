Ariete

Ci sono momenti in cui le emozioni vogliono qualcosa di più, in cui non ci bastano le solite cose ma puntiamo in alto. La Luna fa tutto questo, voi provate a seguirla.

Toro

Dovrete essere più aperti alle idee e alle proposte che qualcuno vi farà. Accettando soluzioni e risposte cariche di fantasia, di una forte immaginazione.

Gemelli

L’opposizione della Luna vi spingerà ad essere molto più coraggiosi e intraprendenti con tutto, ricercando conferme e verità senza paura di scoprire.

Cancro

Si direbbe che siate alla ricerca di piccole alleanze, di conferme e persone che vi aiutino a vivere in modo più sicuro e deciso il vostro presente. Fatelo con serenità.

Leone

Bellissime le emozioni grazie ad un solido sestile che unisce il Sole alla Luna, Per un momento in cui vi sentirete sempre al posto giusto, mai fuori luogo, mai trascurati.

Vergine

Coltivate, dentro di voi, un timido amore verso la libertà di pensiero e d’azione. Fatelo per non sentirvi così soffocati dalla solita logica, dalla freddezza delle abitudini.

Bilancia

Sarà divertente vedervi parlare e agire usando tanta fantasia, slegati da regole o da schemi che renderebbero meno interessanti o credibili le cose che direste.

Scorpione

Fate e agite (la Luna ve lo impone) usando sempre una certa immaginazione, non smettendo mai di chiedervi se potete fare tutto ma in modo diverso.

Sagittario

La Luna abita nel vostro segno rendendovi speciali, carichi di energie e di emozioni che davvero faranno benissimo al vostro modo di essere e di percepire.

Capricorno

Un tempo tranquillo, un momento in cui le cose succedono senza riguardarvi mai troppo da vicino. Per godervi la calma, la bellezza della pace, del silenzio.

Acquario

Un chiarimento, o qualcosa che ora potete finalmente capire, vi aiuteranno ad avere una migliore percezione del tutto. Vi sentite più forti, capaci di vivere serenamente.

Pesci

Proprio per gestire pensieri e fatiche con il lavoro e le cose da fare, ecco che i Pesci ci metteranno tanta fantasia e immaginazione. Risolvendo tutto ma a modo vostro.