Ariete

Passioni e dolcezza saranno garantiti dai pianeti amici, da quelle stelle che non vi faranno mancare nulla per amare, per essere soddisfatti di ciò che state vivendo.

Toro

Nonostante una certa insofferenza, sempre agitata da Urano, grazie alla Luna saprete dare di voi un’immagine serena, apparendo dolci e gentili con tutti.

Gemelli

Capite che si sta avvicinando un momento fatto di chiarimenti, di confronti, un tempo insomma in cui non sarà mai facile mentirvi o non dirvi il vero. Preparatevi alla sincerità.

Cancro

Questa Luna vi regala forza, consapevolezza e la voglia di fare sempre a modo vostro, senza lasciarvi convincere o condizionare dagli altri. Ottima energia per mantenere ogni promessa.

Leone

Perché non dedicare del tempo e un po’ di energia ad una persona amica che ha sicuramente bisogno di voi? Giocate d’anticipo, così da rendere il vostro gesto ancora più prezioso.

Vergine

Nonostante i ritmi lavorativi e professionali non sembrino rallentare, ecco che la Luna vi convincerà a ritagliarvi alcuni momenti fatti apposta per stare bene, per rilassarvi.

Bilancia

Questo è un momento in cui facilmente vi sentirete osservati, giudicati e misurati. Dovreste però liberarvi da queste strane manie di prestazione pensando di più a voi stessi.

Scorpione

Non è solo Marte a chiedervi di fare di più e di meglio, ma anche la Luna sembra chiedervi di riconoscere l’importanza di certe situazioni, di alcuni gesti.

Sagittario

Mercurio si avvicina al Sole dall’opposizione, spiegandovi che, tra non molto, qualcuno avrà bisogno di mettere in chiaro certe realtà. Preparatevi ad affrontare la cosa.

Capricorno

La Luna opposta vi domanda di essere particolarmente generosi quanto a emozione, quanto a dimostrazioni di affetto e di gentilezza. Non avete scuse per non farlo.

Acquario

Optate per qualcosa di bello ma anche di intelligente, per una leggerezza che sappia però non perdere di vista la curiosità, il piacere di mettere logica in tutto.

Pesci

La Luna non vi farà di certo mancare un certo gusto per la bellezza, per il divertimento e per tutte quelle cose per cui ne vale la pena. Colorate il presente per starci meglio.